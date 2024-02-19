陸國企領導小三「復出」 講述人生低谷直播中被封禁

去年夏天，大陸中石油旗下寰球工程项目管理（北京）有限公司黨委書記、總經理胡繼勇與妙齡女子牽手逛街被拍，並被網友放到社群平台，事件引發軒然大波。近日，有大陸網友發現，疑似牽手門「石油姐」董思槿開設了抖音帳號。近日，董女開直播，承認自己就是當事人，並講述自己事件後的心理狀態。但在消息傳出後，其帳號很快就被封禁。

據《正觀新聞》報導，大陸網友所提及的抖音帳號昵稱為「Grace槿」，影片所出現之人與去年國企領導小三董思槿樣貌相似。截至2月18日下午，帳號粉絲數量已達2.4萬，主頁顯示該博主於2023年12月31日發布第一條影片，至今已發布39條作品，內容大多為旗袍展示；1月23日開啟首場直播，目前已播出11場。

去年，胡繼勇與妙齡女子牽手逛街被拍，網傳資料顯示，女子董思槿當時也任職於寰球工程項目管理（北京）有限公司。不久，董思槿被網友起底，曾經靠藏族身分進入中國石油大學，而她的碩士導師竟然是其父親。

1月9日，董思槿在抖音帳號曾發布的一條作品，文案上寫道「叫我董董也可以」。

2月18日，博主直播時，有網友詢問「是本人嗎？」她也回應「真的是我，是本人啊」。有網友問「心理素質怎麼提高？」博主回應稱，個人覺得走過那段至暗時刻，家人的陪伴是非常重要的。她是獨生子女，原來跟家長是有隔閡的，也比較叛逆，但個人覺得經歷過這些事件之後，走過那些至暗時刻，家人的溫暖是非常重要的。

報導稱，該女子直播在期間被封停，該帳號也因「違反平台相關規定」被封禁。

2023年6月7日，「石油姐」董思槿與一男子在成都太古里牽手逛街，被街拍攝影師發至網上，隨後被認出二人均為中國石油北京項目管理公司員工，引發關注。董思槿隨後被網友戲稱為「石油姐」。