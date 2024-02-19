龍年熱鬧勝往年 北京文旅紅火

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
北京湖廣會館上演「望江亭」，婉轉唱腔中，京劇老戲班的動人故事在觀眾身邊娓娓鋪開。圖／本報北京傳真
北京湖廣會館上演「望江亭」，婉轉唱腔中，京劇老戲班的動人故事在觀眾身邊娓娓鋪開。圖／本報北京傳真

龍年新春，北京城各處推出特色演出、專屬產品和冰雪活動等，在傳承中不斷創新，很多活動火出圈兒，古今融合讓市民遊客在濃濃年味兒中，感受一場特殊的文旅盛宴。

京劇「望江亭」日前在北京湖廣會館上演。婉轉唱腔中，京劇老戲班的動人故事於觀眾身邊娓娓鋪開。湖廣會館始建於1807年，集會館文化、戲曲文化、士人文化三大文脈於一身，是北京現存擁有戲樓的重要會館之一。春節期間，湖廣會館推出幾部經典的折子戲，比如「鬧天宮」、「鬧龍宮」，熱鬧祥和，契合春節氛圍，讓遊客充分感受會館的過年氣氛。

走進大柵欄商業街的內聯升鞋店，消費者絡繹不絕。節日期間，不少市民來為自己和家人選購新鞋。「今年是我的本命年，給自己和孩子一人選一雙。」市民王女士看中了一雙紅色的成人布鞋和一雙龍年特徵的兒童布鞋。北京內聯升鞋業有限公司總經理程旭介紹，生肖寶寶鞋選用了皮革與毛絨相結合的材質。這種設計柔軟舒適，更能夠展現出中華龍的風貌。

在這個冬季，首鋼滑雪大跳台再次成為京城的冰雪遊勝地。第三屆「首鋼園冰雪匯」日前啟動，大跳台周邊滑冰場、越野滑雪、冰上挖掘機等項目吸引不少遊客前來。本屆冰雪匯保留了最酷的大跳台雪圈衝浪項目，遊客可以坐在雪圈上，從大跳台落地坡以超快的速度滑下來，親身體驗冬奧場館、極限運動的魅力。

春節期間，石景山首鋼園還舉辦了舞龍舞獅等民俗活動，夜晚啟動園區景觀亮化和泛光照明系統，讓來自大陸各地的遊客近距離體驗山水自然、工業遺存、冬奧遺產、數字科幻、冰雪潮玩和煙火氣息的首鋼園。

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