陸春節4.7億人次出遊 遠超疫前

大陸今年八天春節假期十七日結束，據大陸文化旅遊部統計，春節期間大陸全國旅遊出遊人次達四點七四億次，年增百分之卅四點三，較疫情前二○一九年同期成長百分之十九。大陸境內遊客總支出（消費）達人民幣六三二六點八七億元（約台幣二點七八兆元），年增百分之四七點三，也比二○一九年同期成長百分之七點七。此外，在景區票券訂單方面，年增超過六成；出境遊則創下近四年來的峰值，預訂量年增近十倍。

央視報導，春節年假期間，大陸全國商業性演出場次約一點六三萬場，年增百分之五二點一；觀演人數六五七點六五萬人次，年增百分之七七點七一。

第一財經報導，攜程、同程報告指出，今年為大陸史上最熱的春節旅遊假期，境內與出境遊和入境遊年比均大幅上升，並超過疫情前二○一九年同期水準。在出境遊方面，主要以赴港澳地區及日韓、東南亞、東北亞等國家和地區的「短程跨國遊」為主，其中「新馬泰」最熱門。

報導引述攜程出境訂單數據，顯示新加坡、泰國、馬來西亞等「新馬泰」免簽國家旅遊訂單合計較二○一九年成長超過三成。飛豬數據則顯示，假期期間境外遊預訂量創下近四年峰值，年比大增十倍，過半數的熱門海外目的地已超越二○一九年同期，境外景區票券訂單較二○一九年成長超過百分之一三○。

在入境遊上，攜程表示，假期入境遊景區門票較二○一九年成長超過十倍，主要客源國為日本、美國、南韓、英國、馬來西亞等國。而上海、深圳、北京、廣州、成都、杭州、重慶、南京、哈爾濱、西安等城市則為入境遊主要目的地。

此外，從途牛數據可見，大陸境內春節出遊客流自七日起逐步攀升，高峰期則多集中在十日（初一）至十三日（初四）。從客流趨勢看，三至四人或五至六人結伴出遊最多，出遊人次占比分別為三成七和二成四。

而在本次假期期間，大陸多景區門票售罄預約額滿，多地飯店更是「一房難求」。其中，親子飯店、溫泉飯店及電競主題房、影音主題房等特色主題房型明顯上升，分別年增百分之六十、五五、九六和一○四。去哪裡平台上熱門城市酒店預訂年比成長一點二倍，三線及三線以下城市高星級酒店預訂年增達一倍以上。

此外，文旅消費成為此次假期拉動民眾消費的主力。龍年春節燈會搜尋量較去年同期翻倍。而被繁花帶熱的上海遊亦非常熱門，上海旅遊大數據監測，假期八天上海共接待遊客一六七五點九五萬人次，年增約五成。