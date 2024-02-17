陸7天春節連假今收假 各地迎返程客流最高峰

今（17）日是大陸7天農曆新年假期的最後一天，各地迎來回程高峰。以長三角鐵路為例，預料今日將迎返程客流最高峰，預計發送旅客266萬人次，共增開客運列車568趟。此外，今年春節有不少大陸民眾到海南島過年，卻遇上機位「一位難求」的窘境，收假面臨「出島難」，大陸民航局昨日宣布核准每天加開10餘班次進行疏運，所有機位皆已啟售。

澎湃新聞報導，中國鐵路上海局集團表示，17日（大年初八）是春節假期的最後一天，長三角鐵路預計發送旅客266萬人次，計畫增開客運列車568趟，對191趟動車組列車進行重聯編組，全力保障旅客安全、有序出行。

自1月26日啟動春運至2月16日以來，長三角鐵路已累計發送旅客5,240餘萬人次，日均發送旅客超238萬人次；其中節前15天發送旅客超3,770萬人次，日均發送旅客250萬人次以上；春節假期7天來發送旅客1,460餘萬人次，日均發送近210萬人次。節前、節中客流較2019年同期增幅明顯。

至於海南的疏運情況，大陸民航局共安排國航、南航及海航三家航司每天平均新增13班次進出三亞，同時安排東航臨時新增每天10班次進出博鰲，進一步滿足旅客春運回程需求。

海南機場集團進一步指出，國航在三亞機場增加北京首都、成都天府2條航線；南航增加廣州、深圳2條航線；海航增加長沙航線，日均新增提供進出港座位數2509個。

另外，2月18日至24日，東航在博鰲機場增加上海（虹橋）、上海（浦東）、北京（大興）、太原、武漢5條航線，總計新增提供進出港座位數9,694個。

不過，大陸民眾收假回程將面臨寒流，氣溫大幅下降，多地將出現暴雪，恐影響交通出行安全。新華社報導，據中央氣象台預報，2月17日至22日，受寒潮天氣影響，大陸大部地區將出現大幅降溫，新疆、內蒙古、黑龍江部分地區有大到暴雪，華北東部、黃淮大部、華南北部部分地區有小到中雨。