陸各地大雪來襲…未來10天寒潮影響曝 多個景區宣布關閉

大陸不少地區15日都出現寒潮，官方氣象台預報指出，未來10天寒潮將影響大部地區，而多地的景區也因為天氣因素，而臨時宣布關閉。

大陸中央氣象台15日發布預報，提到未來10天，長江中下游及其以北大部地區平均氣溫將由前期偏高轉為偏低1到3℃，新疆、甘肅西部、內蒙古西部、陝西等地部分地區偏低4到7℃，其餘地區平均氣溫較常年同期偏高1到2℃。

官方預計，17到22日，將有寒潮自西向東自北向南影響大陸大部地區，受其影響，中東部大部地區將有大風降溫及雨雪天氣，部分地區降溫12到18℃，局地可達20℃以上；未來10天，長江中下游及以北大部地區氣溫將由前期偏高轉為偏低。

此外，15到16日，新疆有強降雪過程，阿勒泰、塔城、伊犁河谷、南疆盆地西部山區等地有大到暴雪，局地大暴雪或特大暴雪。

綜合央視新聞、長江網、泰山晚報等報導，目前大陸多地景區，已紛紛傳出關閉的消息，包含黑龍江雪鄉景區、哈爾濱冰雪大世界、山東泰山景區，西藏珠峰景區、牡丹江鏡泊湖景區、新疆喀納斯景區等。