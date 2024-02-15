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海底撈推新舞MV「科目四」小鮮肉職員秒變男團 網友：c位出道

香港01／ 撰文：爆檸哥
海底撈推出新洗腦舞曲「科目四」，還找來自家員工拍出ＭＶ。圖／海底撈小紅書
海底撈推出新洗腦舞曲「科目四」，還找來自家員工拍出ＭＶ。圖／海底撈小紅書

海底撈的洗腦歌舞「科目三」去年跳到街知巷聞紅遍中港台，甚至剛來香港表演的知名日本舞團Avantgardey都跟跳，引起網友極大反應，可見這舞有多紅。近日海底撈更推出新MV，新春期間請來幾個顏值高的男職員組成「男團」，大跳新舞「科目四」。

中、港、台去年掀起跳抖音舞「科目三」熱潮，此舞以洗腦電音再配上扭動腳踝動作，不少藝人都學跳幾步，甚至有香港小學生都跟跳，不過韓國性感神DJ Soda較早前就因為跳「科目三」而不小心弄傷腳部，引發不少人擔心此舞蹈的安全性。

海底撈趁新春再推出新舞科目四，更將新舞排成MＶ，日前分別在微博和小紅書推出。整部影片片長1分22秒，影片中找來5個來自不同省市分店的小鮮肉職員，由制服look搖身一變團look，全黑裝束跳新舞「科目四」，眾人像男團般狂跳，有佈景及打燈，5個男生也有台型兼走位，製作非常認真，文中指要「為客人送上充滿活力的祝福」。

網友們對此MV反應甚大，有網友驚訝海底撈製作水準媲美中國娛樂圈，「海底撈要改進軍演藝圈了嗎？」、「火鍋是幌子，海底撈其實是一家娯樂公司」、「這些員工可以當代言人了吧」、「别跳了，直接c位出道，團名叫海底撈天團」，不過也有網友想知職員們是否收費男團價，有人更直指「真的是笑出来」，認為若是普通男團跳科目三會平平無奇，「可是社畜打工人上班期間還要被公司選出来跳男團舞哈哈哈哈」，「有種熟人跳舞的尴尬」，不過看過該MＶ見舞步也不容易， 大家要跟跳真的要小心。

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文章授權轉載自《香港01》

海底撈

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