另類羽毛球場？網瘋傳2女子在月台做這事 網笑：地下球賽

羽毛球向來是港人熱愛的運動之一，眾所周知康文署球場非常搶手！近日，網上流傳有2名女子疑似避開了「爭球場」的宿命，竟公然在港鐵站東涌線月台打羽毛球。事件令一眾網民嘩然，有人笑言「終於解決租場問題」、「不如跳廣場舞啊」，但亦有人表示「討厭的行為」、「搞砸了打羽毛球的朋友」。港鐵回應《香港01》查詢時，呼籲乘客勿做出任何可能滋擾其他乘客的行為。

該名網民於Facebook的「香港交通及突發事故報料區」群組發貼文，稱於港鐵東涌線發現有2名乘客疑於月台打羽毛球。根據圖片中港鐵路線圖所示，涉事車站應為九龍站，相中有2名戴口罩的女子於候車月台手持羽毛球拍，疑似正在打羽毛球。樓主發貼文時表示 :「地鐵站已開放用途？直接打擊政府羽毛球場的霸場不法分子。」

照片引起網民熱烈討論，有人認為2人「很明顯想省了租場錢」，更「大讚」稱「又不用跟人搶，又不會有風阻，打完了個幾小時，搭去下一個站下車都是幾塊，幾塊有室內場去哪裡找？」。

亦有網民笑言「終於解決租場問題」、「此圖應該傳去有關羽毛球谷的地方，讓更多人知道嘛」、「不如跳廣場舞呀」、「快要搬了張雙人床下來，那就解決住屋問題吧」。不過有人就擔心他人未必明白「曲線回應」，表示「你別提醒點大媽，拜託」、「他們真會...」。

港鐵回應《香港01》查詢時，呼籲乘客不要作出任何有可能滋擾其他乘客的行為。

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文章授權轉載自《香港01》