外送成「新年俗」 陸美團外送：年夜飯異地訂單年增29%

不論是台灣還是大陸，在農曆年愈來愈多人選擇與餐廳下訂年夜飯。大陸知名線上平台美團近日公布，截至大年初二（2月11日），年夜飯外賣異地訂單（用戶常駐地和下單地不同）按年增加29%。其中，大陸多個熱門旅遊地的外賣訂單漲幅顯著，三亞年增76%，成都年增71%，麗江走升1.4倍、舟山上升10倍，還有不少返鄉熱門城市的外賣訂單亦呈現大漲態勢。

據中國青年報報導，大陸餐飲外送消費市場在新春佳節愈發火熱。除上述多個熱門旅遊地的外賣訂單漲幅走升外，在返鄉熱門城市的外送訂單上亦有大幅上漲，其中，上饒年增400%，合肥年增448%，南昌年增658%，湛江年增2150.00%。另，從品類上來看，水餃外賣訂單年比增長60％，火鍋年比增長90％，海鮮年比增長77％，甜點年比則上升66％。

而為討個龍年好彩頭及吸引消費者，不少店家推出「龍」年的特色訂製菜，還有許多龍年主題套餐「龍行龘龘」、「龍馬精神」、「龍騰虎躍」、「龍飛鳳舞」等也位居年夜飯訂單前幾名。

封面新聞指出，傳統過年習俗年夜飯是要愈豐盛愈好，有很多消費者近年也選擇透過外送來給團圓夜飯桌大大「加菜」。除了農曆年必需品的餃子和年糕外，龍蝦、螃蟹、盆菜、烤魚等菜色也成為今年年夜飯桌上的焦點。

一名來自深圳的用戶點出了今年農曆年最貴的一單年夜飯外送單，該單為一頓要價1,493元人民幣的海鮮。而今年最遠的一筆異地訂單來自一位常住廣州的用戶，她去了2,800公里之外的哈爾濱過年，透過外賣下單了東北特色菜作其的年夜飯。

此外，北京的劉先生則選擇帶著家人去三亞旅行過年，除夕當晚下單大閘蟹、生蠔等海鮮拼盤作為年夜飯。「現在有了外賣，在哪裡都能吃到想吃的年夜飯。」

對此，美團相關負責人表示，不論是回老家過團圓年，還是以旅行過個瀟灑年，外送早已成為不少消費者的「新年俗」。有業內人士認為，年夜飯消費火熱也折射出餐飲業的向好態勢，預計2024年大陸餐飲業有望持續回暖，而品質化、高性價比發展、線上線下進一步融合都將成為該產業趨勢。