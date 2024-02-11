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21歲未婚男自稱收養5歲女童惹議 警查明為吸引粉絲造假已行拘

香港01／ 撰文：林芷瑩
一名21歲未婚男子自稱收養了5歲孤兒女童，但有網友質疑他未符合國家規定的領養條件，且所謂的「孤兒」實際上只有3歲，父母均健在。女童示意圖／ingimage
一名21歲未婚男子自稱收養了5歲孤兒女童，但有網友質疑他未符合國家規定的領養條件，且所謂的「孤兒」實際上只有3歲，父母均健在。女童示意圖／ingimage

近日，一名21歲未婚男子自稱收養了5歲孤兒女童，但有網友質疑他未符合國家規定的領養條件，且所謂的「孤兒」實際上只有3歲，父母均健在。經查，警方發現涉案男子為了博取關注、吸引粉絲而編造虛假信息；該男子已被行拘。

昵稱為「江野.」的男子在網上發布一張女童照片，並配文稱「你不再是無父無母的小豆花」，但有網友質疑造假「9成編的，政府工作人員才不會給自己找麻煩，這麽可愛的小姑娘，絕對一大堆想領養的，怎麽可能給一個不符合條件的異性撫養」、「這男的還造謠人家小女孩父母去世了，專門發這種露腳照，妥妥一個ltp（戀童癖）」、「21歲，養自己都困難還養孩子，還未婚，和領養條件查（差）的十萬八千里，哪裏領養的，我要去投訴？」

2月6日，「江野.」又發布一條內容解釋稱，5歲女童「小豆花」是一名棄嬰，被遺棄到孤兒院垃圾桶後被工作人員發現，他每周末和朋友會去孤兒院做義工，後來花費377天努力才成功收養「小豆花」。他還表示，在「小豆花」18歲前，政府工作人員每天都會家訪，「請大家監督我」、「您覺得我違法可以起訴甚至報警」。

2月7日晚，一名疑似為女童家長的網友表示，頭一次遇上被網絡造謠事件，女兒實際才3歲多，父母均健在，之前發布的動態照片被盜用，已經連夜向警方報案，後續會去法院起訴對方。

據《中華人民共和國收養法》第9條規定，無配偶的男性收養女性，收養人與被收養人的年齡應當相差40周歲以上。

2月9日，雲南省公安廳網絡安全保衛總隊在微博回應稱，2月7日接獲網民舉報，稱一網民盜用他人圖片並拍片稱從福利院收養一名女童。接報後，雲南網警開展調查核實工作，並於2月8日凌晨在大理查獲嫌疑人羅某。

經查，羅某為博取關注、吸粉引流，在網上下載一女孩照片後，編造了「自己收養一名5歲女孩」的虛假信息，並在影片平台發布。羅某某行為涉嫌擾亂公共秩序，根據《中華人民共和國治安管理處罰法》第二十五條之規定，公安機關依法對羅某作出行政拘留的處罰。

21歲未婚男子自稱領養5歲女童。圖／微博＠豆豆醬_發財版
21歲未婚男子自稱領養5歲女童。圖／微博＠豆豆醬_發財版

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文章授權轉載自《香港01》

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