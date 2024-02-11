再婚老夫婦廝守20年 丈夫離世財產全歸繼女 妻心寒爭產結果出爐

中國有婦人與再婚丈夫相守20年，惜近日老伴離世，她突然被繼女告，要婦人交出現時所住房子，且讓婦人發現丈夫遺囑內隻字未提及她，他將所有財產及房子留給女兒。不過幸而她與繼女經商討後，房子留給婦人，繼女則分得40萬人民幣（約新台幣174萬元），其餘存款由婦人繼承，雙方亦簽訂調解協議，事件總算圓滿解決。

綜合大陸媒體報道，居於浙江寧波的68歲史姓婦人，與再婚的丈夫老王廝守20年，皆為彼此的再婚對象，而王與前妻育有1名女兒。不過離婚後女兒歸前妻撫養，而老王再婚前名下僅有間6至700呎房子（約等同於16－19坪），離婚時他聲稱會將房子留給女兒，但是擔心前妻據為己有，因此他當時沒有把房產過戶給女兒。

老王再婚後與史女一同住在這棟房子裏，同時將房子過戶給史女，並由史女代持房子。直到老王過世，收到來自法院的傳票，發現自己被繼女告，史女才發現丈夫已經將唯一的房子及名下所有財產給了女兒，對自己卻隻字未提。

繼女出示遺囑指是父親過世前留下，遺囑指房產由女兒繼承，父親名下銀行存款、退休金、撫卹金等財產全部歸女兒所有，且遺囑還有2名親屬見證人簽名。

史女知悉真相後感到心寒又委屈，但她卻明白事理，認為那是丈夫婚前財產，不過史女向繼女提出自己難處，指房子是老王唯一房產，她也住了20年，習慣了周遭環境，也和鄰居有深感情，而她現在年事已高，希望繼女保留她的居住權。

另外，老王因健康問題，存款用於治病開銷已所剩無幾，老王喪事也是她辦，所以要求撫卹金等應歸她所有。她與繼女經過多次商討後，由史女繼承居住的房子，由於房子估價約60萬元人民幣（約新台幣262萬元），因而給了繼女40萬元。此外，老王名下銀行存款、退休金、撫卹金等財產全部歸史女所有，雙方亦簽訂調解協議，事件圓滿解決。

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文章授權轉載自《香港01》