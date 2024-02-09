春運發威 鐵路上海站客發量破紀錄

鐵路上海站表示，上海直屬站7日發送旅客65.6萬人次，創單日旅客發送量歷史新高。其中，上海虹橋站單日發送旅客38.5萬人次，同樣創下歷史新高。該站8日預計單日客發量達39.8萬人次，有望再創新高。

中新社報導，2月8日為春運第十四天，亦為農曆除夕前一天，鐵路上海站預計發送旅客65.0萬人次（上海站19.1萬人次，上海南站6.1萬人次，上海虹橋站39.8萬人次），較2019年同期增長29.5%，客流連續三日超60萬人次。

鐵路上海站8日增開西北、川渝、湖北、中原、江西、福建、安徽等方向旅客列車159列，2月9日0點至5點增開夜間臨客71列。此外，車站還將根據實際情況，動態增開武漢方向旅客列車。

長三角鐵路方面，8日預計發送旅客超254萬人次。自1月26日春運啟動以來，長三角鐵路已發送直通旅客逾1020萬人次，較2019年同期增長近16%；發送管內旅客逾2330萬人次，同比增長近31%；日發送旅客超過240萬人次的達12天（含當天計畫發送人數）。

從客流流向看，直通客流占比逾三成，主要為雲貴、川渝、東北、西北、湖南、湖北、江西、河南等地區；管內客流占比近七成，主要集中在浙滬、合阜、安慶、蕪湖、蘇北等方向。從車站客流情況看，上海、南京、合肥、杭州、徐州、寧波、蘇州、昆山、蕪湖、常州等地火車站客流增幅明顯。