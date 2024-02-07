蔡奇看望陸對台廣播先驅徐曼 肯定其兩岸文化交流貢獻

新春將至，中共高層頻頻走訪，其中一項行程，特別涉及到兩岸文化交流的議題。中共政治局常委蔡奇7日上午看望了中國大陸對台廣播首位主持人徐曼，肯定其對大陸廣播事業和「兩岸文化交流」作出的貢獻。

據新華社報導，蔡奇是代表中共總書記習近平跟黨中央，看望文化界知名人士和科技專家，並致以新春祝福，他一共到訪4位人士家中，徐曼（徐乃文）是唯一與兩岸關係直接相關者。蔡奇對她「長期以來為中國廣播事業和兩岸文化交流作出的貢獻」表示肯定，聽取她關於加強「黨的新聞輿論工作」的建議。

蔡奇強調，「宣傳思想文化工作事關黨的前途命運，事關國家長治久安，事關民族凝聚力和向心力」，要堅持以「習近平文化思想」為引領，開創新時代宣傳思想文化工作新局面。並要求廣大文化工作者和科技工作者要「矢志愛國奮鬥、銳意開拓創新，努力在建設社會主義文化強國、加快實現高水平科技自立自強的實踐中展現新氣象新作為」。

公開資料顯示，徐曼本名徐乃文，生於1940年的東北地區，1961年入職大陸中央人民電台播音部工作，1979年大陸全國人大常委會發表「告台灣同胞書」，呼籲結束兩岸軍事對峙狀態，象徵北京轉變對台政策，更訴諸軟性語調。

徐曼也在1981年起擔任對台廣播節目「空中之友」節目主持人，咸認是大陸廣播歷史上第一位真正意義上的主持人。她的播音風格平和柔美，改變了中共沿襲幾十年的以高亢聲音為主導的播音方式，受到不少關注。

早在1954年7月，時任大陸總理周恩來調派20多位編播人員，組成中央人民廣播電台對台灣廣播部，2014年8月舉辦對台廣播60周年座談會，據中國新聞網報導，當時徐曼提到，在海峽兩岸軍事對峙、往來隔絕時期，中央台是唯一能夠進入台灣島內的大陸傳媒。

「當他們想念家鄉的一切時，我要懷著著同胞的情、同胞愛，跟他們聊天。通過電波送去大陸同胞的問候、關心和想念，聲音要親切自然，帶著親情和友情」。而大陸官媒也多次提到，某些駕機投共的國軍飛行員，是徐曼的粉絲。

2003年中央人民廣播電台對台廣播全面改版，更名為「中央人民廣播電台中華之聲」和「中央人民廣播電台神州之聲」，其中，「中華之聲」為新聞綜合頻道，「神州之聲」為方言（客家話、閩南話）、文藝頻道。

2021年3月，「中華之聲」再度改版為「台海之聲」，同時成立了新媒體「看台海」。當時中共中宣部副部長、中央廣播電視總台台長兼總編輯慎海雄指出，對台傳播面臨著艱巨挑戰，要求兩個平台「強化輿論鬥爭引導」，及時發布權威資訊，痛擊「台獨」分裂勢力，堅決「批獨促統」，且要加大島內新聞資訊報導比例，重點報導台灣受眾關心的熱點事件，強化新聞資訊的時效性、貼近性；同時要加強文化傳播，以中華傳統文化為紐帶，增強對島內青年吸引力等。