東航打什麼算盤？耗時同高鐵但票價更貴 上海到杭州也推航線

上海東方航空將推出一條超短航線：上海往返杭州。這條航線全程只有176公里，從浦東機場起飛到杭州蕭山機場落地的時間不到1小時，目前的經濟艙單程票價人民幣170元起，不僅票價比高鐵貴，時間也差不多，東航在打什麼算盤？

一財網報導，東航將從2月22日起，每天都有一班從上海往返杭州的航班，晚上23點45分從上海浦東機場起飛，次日淩晨1點15分到達杭州蕭山機場；第二天早上6點15分從杭州蕭山機場起飛，當天早上7點20分到達上海浦東機場。

上海到杭州之間的高鐵車次非常多，二等座的價格只有人民幣73元，並且最快只需要46分鐘，不過從杭州到上海的話，到達的是上海虹橋火車站。

據了解，東航開通這條超短航線不是為了搶高鐵的生意，而是吸引杭州及周邊客人去上海乘坐國際航班。因此，這條航線才設置在上海的浦東機場而不是虹橋機場，並且到浦東機場的時間很早，可以銜接東航上海浦東始發的很多國際航線。

東航多年前就一直在運營上海-南京航線，去年還開通了上海-寧波航線，比上海-杭州線更短。

而在疫情爆發前的那幾年，從其他城市搶客源的航空公司，已經不只是三大航。海航，川航，廈航等已購買寬體機的中型航司，都陸續開通了到歐美的多條遠端國際航線，他們的國際航線始發地，則大多在廈門，福州，成都，重慶等非一線城市。

相比北上廣等一線城市，這些二線城市本身的人口基數和消費水平略遜一籌，開通洲際航線吸引客流的壓力自然就更大些。以2018年的中美航線為例，當年的平均客座率在79.8%，但在開通中美航線的二線城市中，除了福州之外，其他全部低於平均，特別是青島，長沙，深圳，南京等四城客座率不到70%，濟南的中美航線客座率更是不到60%。

因此，透過低票價搶周邊城市甚至北上廣的客源，成了不少二線洲際航線的競爭策略，中美航線的經濟艙往返票價，就一度被打到人民幣3,000元以下。

隨著疫情解封，2023年的國際航線開始逐漸恢復，曾經有二線洲際航線航權的國內航空公司，也陸續宣佈航線重啟，這也意味著，國際航線尤其是遠端洲際航線，有可能重回疫情前的激烈廝殺狀態。

如今，國內航空公司不僅面臨高鐵與民航的競爭範圍已超出傳統800公里範圍的現實，還要不得不繼續在國際航線上相互搶客源，畢竟寬體機的規模擺在這兒，不飛國際航線就要飛國內，同樣會加速國內市場的「內卷」。

對此，大陸民航局在年度工作會上，提出差異化競爭的觀點：鼓勵大型骨幹航空公司聚焦中遠端商務旅客，打造樞紐間空中快線，鼓勵中小航空公司專注支線市場，與骨幹航空公司形成互補。

這樣的政策導向或許意味著，未來中國民航的競爭格局將發生不小的改變，而能否真正落地，還要看航權時刻等決定各家航空公司航線開通導向的政策如何調整，以及對開通洲際航線一直熱情滿滿的各地政府如何算帳，未來是否還會繼續給予類似疫情前的支持。畢竟開通一條洲際航線，對當地經濟的發展也會有正向幫助。