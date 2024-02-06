兩岸同步！金廈春節大年初一施放煙花 給民眾好看

喜愛看煙火秀的民眾注意囉！「金廈兩岸春節煙火」即將於2月10日（農曆大年初一）晚上7點在烈嶼鄉上林將軍廟前出海口與廈門市環島路黃厝沙灘隔海同步施放煙火，預計施放長達30分鐘高空煙火秀，透過高空交錯綻放，照亮金廈夜空，讓民眾感受歡樂與奇幻，驚喜與浪漫，歡迎鄉親踴躍前往欣賞，一同團聚歡慶新年。

「2024年金廈兩岸春節煙火施放活動」在烈嶼舉辦，由縣府、廈門市台商投資企業協會與烈嶼鄉公所共同主辦，邀請鄉親在農曆新年首日能踴躍前往，預計施放5個篇章－龍年大吉、家人篇、朋友篇、情侶篇、幸福快樂年。整場30分鐘煙火節目，焰火在高空中交錯綻放，照亮金廈夜空，呈現一幅幅絕美畫面。

縣府觀光處表示，活動當晚除煙火秀外，縣府也特別安排暖場音樂表演、魔術表演及迎春節目，並且備有禦寒的暖冬熱飲供應。縣府觀光處也提醒鄉親，現場停車位置有限，人流、車流預計不少，請盡可能提早前往會場，等待欣賞長達30分鐘的跨年璀璨煙火秀。而活動現場周圍屆時也將配合進行交通管制，非上林村居民車輛請勿行駛進入村莊，進場車輛進入烈嶼鄉後，建議民眾能以逆時鐘方向行進；濱海大道L26據點至會場路段配合單側停車，活動結束後行經濱海大道、南環路離開會場，相關管制請鄉親配合。

縣府更提醒民眾，煙火施放地點周遭海域350米內為管制海域，建請漁民當日晚上6點後，避免行駛至相關海域，確保安全並利活動順利進行，若有不便，敬請見諒。

為了方便鄉親前往烈嶼觀賞春節煙火，活動前後，規劃金城車站至上林村將軍廟往返接駁專車，提供鄉親選擇，相關煙火活動訊息如下：

1、煙火施放時間：2月10日(大年初一)晚上8點到8點30分。 2、暖場活動時間：晚上7點到8點。 3、接駁專車發車時間(視人流實際狀況機動調度)： (1)金城車站 →上林村將軍廟 共2班車發車時間分別為晚上6點到6點30分 (2)上林村將軍廟 →金城車站 將自晚上8點40分起，至接駁完旅客為止，並協助轉運晚上9點20分山外2號車班及晚上9點10分沙美5號車班。