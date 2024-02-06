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大灣區今年首條鐵路開通

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

珠海市區至珠海機場城際軌道交通工程珠海長隆至珠海機場段3日開通運營，並與珠機城際鐵路一期順利貫通，這是粵港澳大灣區今年開通的第一條鐵路線。

中新社報導，珠機城際鐵路二期由珠海長隆站向西延伸，穿過大橫琴山，依次跨過磨刀門水道、白藤河水道，抵達金灣三灶鎮後接入珠海機場綜合交通樞紐，抵達珠海機場站。新建正線長22.8公里，為雙線電氣化鐵路，設計時速160公里。全線新設4個車站，分別為井灣站、鶴洲南站、三灶東站、珠海機場站，其中鶴州南站為高架預留站，珠海機場站為地下站。

珠機城際鐵路二期開通運營初期，鐵路部門每日開行列車最高達38對，其中，珠海機場至珠海35.5對，珠海機場至珠海最快36分鐘可達；廣州南至珠海機場列車將於2月5日起陸續開行，廣州南至珠海機場最快113分鐘可達。

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