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漳州至汕頭高鐵正式開工
福建漳州至廣東汕頭高速鐵路4日正式開工，為閩粵間構建又一新通道。漳汕高鐵項目北接福建的福（州）廈（門）高鐵，南連廣東的汕（尾）汕（頭）高鐵，是「八縱八橫」高速鐵路網沿海通道的重要組成部分。漳汕高鐵建成後，與福廈高鐵、廣汕高鐵連接，將進一步完善區域路網結構，密切東南沿海地區交流聯繫，對便利沿線民眾出行，促進區域經濟社會協調發展。
中新社報導，據規劃，線路起自福廈高鐵漳州站，經福建省漳州市，廣東省潮州市、汕頭市，接入汕頭站。線路全長約175公里，設計時速350公里，共設漳州、漳浦、東山縣、詔安南、饒平南、汕頭等6座車站，其中漳州、漳浦、汕頭站為既有車站，其餘為新建車站，建設工期4.5年。
預計到2028年，沿海高鐵通道福州至廣州段將實現貫通。屆時，廣州東至福州南的高鐵運行時間將縮短至4小時以內，而從廈門乘高鐵可快速直達廣州，全程耗時2個多小時，比現在要節約近一半的時間。
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