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春運以來 上海口岸出入境逾91.1萬人次
隨著春節臨近，上海口岸迎來中外旅遊、探親、留學人員等出入境疊加客流。上海邊檢總站方面4日披露，1月26日春運開始，至2月4日18時，上海邊檢機關累計查驗出入境人員91.1萬人次：其中，出境47.5萬人次，入境43.6萬人次。上海邊檢總站方面表示，預計2024年春節假期期間（2月10日—2月17日），上海口岸出入境旅客數量將達74萬人次。 中新社報導，統計數據顯示，1月26日以來，浦東國際機場口岸出入境人員總數達79.2萬人次，虹橋機場口岸出入境人員總數為8.8萬人次。特別是2月3日，上海浦東、虹橋兩大機場口岸當日出入境人員合計總量突破10萬人次。
上海邊檢總站透露，2024年春節假期（2月10日—2月17日），上海浦東國際機場出入境旅客數量預計將達66.2萬人次，日均8.3萬人次；上海虹橋國際機場出入境旅客數量預計將達7.0萬人次，日均0.9萬人次。兩個機場口岸的出入境客流總數預計約為去年春節假期的6倍，較上月同期增長約35%。
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