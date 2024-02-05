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雨雪天氣路面結冰 陸返鄉旅客受困高速公路

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
湖北大雪，路面結冰，許多春節返鄉民眾被困在高速公路上，動彈不得。圖為高速公路服務區擠爆，有人被困超過50多個小時。（圖／截自微博視頻）
湖北大雪，路面結冰，許多春節返鄉民眾被困在高速公路上，動彈不得。圖為高速公路服務區擠爆，有人被困超過50多個小時。（圖／截自微博視頻）

大陸多地近日遭受雨雪冰凍天氣侵襲，大量春節返鄉旅客因此滯留在高速公路上。在湖南、湖北等地，公路附近的村鎮有村民自發為滯留旅客送熱水和食物，由於高速橋離地面較遠，還有村民開來挖掘機將食物托舉送達。

湖南懷化麻陽縣，全縣18個鄉鎮132個村道路結冰，有旅客滯留。4日上午8時，麻陽轄區高速採取管制措施，所有車輛只出不進，解除時間待定，全縣所有客運班線和城市公車停運，水運方面20道渡口全部封航停渡，建設工地停工。

麻陽縣交管中心、交通局、公安局、公路養護中心等部門在包茂高速麻陽岩門、隆家堡、石羊哨入口，引導、分流麻陽段滯留車輛、維護交通秩序，勸導滯留司乘人員前往縣城賓館入住。縣應急管理局設立臨時帳篷，為滯留人員發放縣城內賓館入住指南宣傳單和麵包、八寶粥、礦泉水等應急物資，暫時解決滯留人員溫飽問題。

還有旅客滯留湖北省東北部的麻城市境內。據微信公眾號「麻城發布」，麻城沿線群眾正自發為高速公路滯留旅客送熱水食物。其中，面對旅客滯留情況，中館驛鎮高度重視，及時啟動應急預案，全面落實24小時應急值班，並第一時間組織喻崗、曹坳、鄧家榜、夾洲等8個高速公路沿線村志工，對因高速公路封閉滯留車輛及人員提供開水、薑湯、麵包、泡麵等應急食品，解決滯留旅客群眾燃眉之急。

在湖北公安縣埠河鎮代市村的高速路段則出現部分滯留車輛和人員滯留，熱心的代市村村民們在村黨支部書記的呼籲下，有人燒開水、有人煮米飯、有人蒸香腸，為滯留群眾送飯。因為高速橋離地面較遠，村民開來挖掘機將食物托舉送達。

另據椒點視頻消息，一名男子被堵住50多小時委屈抹淚哭著說：想回家！2月5日，湖南暴雪導致高速公路堵車，服務區更是被車輛「塞爆」，一名男子堵了50多個小時還沒回到家，看到媒體時，急得哭了出來。 這一幕引發了許多大陸網友的共鳴。

公安 高速公路

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