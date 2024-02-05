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兩岸微流行／低碳過年 抵制舌尖上浪費

聯合報／ 記者陳政錄
春節前夕，大陸多地倡導綠色低碳過新年，呼籲避免年菜浪費。（新華社）
春節前夕，大陸多地倡導綠色低碳過新年，呼籲避免年菜浪費。（新華社）

春節來臨，在近年倡行綠色低碳背景下，大陸多地陸續下發通知，倡導「綠色低碳過新年」，並有旅遊城市繼續發布有關「光盤行動」倡議，鼓勵餐廳推出半分、小分年菜，或用單點取代套餐，杜絕浪費。

大陸商務部長王文濤日前表示，綠色、健康、智慧、國潮等正成為新消費熱點，將推進相關工作。在此背景下，以湖南長沙為例，官方於上月底發布關於「綠色低碳過新年」倡議書。

倡議書含六部分，包括節約能源資源、踐行綠色消費、綠色低碳出行、保護生態環境、減少煙花爆竹燃放和積極參與環保活動。呼籲市民優先選擇綠色低碳產品，少買一次性產品，出門時優先選擇步行、騎行或公共交通，多使用共享交通工具。

除了湖南長沙，包括山東德州、聊城市，廣東江門市，河北承德市等大陸多個城市，都發布相關倡議書，或推動綠色低碳迎新春活動，例如承德倡導消費者綠色消費，反對過度包裝。

還有不少地方針對年夜飯的節約做出要求，例如雲南香格里拉市場監督管理局發布反對餐飲浪費倡議，要求業者擺放小分菜、半分菜菜單，杜絕浪費；江西永修縣市場監管局展開年夜飯預定及制止餐飲浪費專項行動；山東省消費者協會發布五項消費提示，要求抵制「舌尖上的浪費」。

年夜飯 消費者

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