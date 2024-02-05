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北京冰雪運動 消費回溫
「不用去東北，咱北京也有自己的冰雪項目。」劉女士周末帶孩子來到圓明園福海冰場溜冰，「雖然要排隊進場，但看到了安陵容同款冰嬉演出，孩子坐電動狗拉冰車也特別高興。」圓明園福海冰場正是「甄嬛傳」外景取景地，最近每個周末都會上演文娛冰嬉表演。
同樣是周末，位於首鋼三高爐腳下的秀冰場也已是一片歡樂的海洋，百餘名遊客在冰上盡情嬉戲，騎著五顏六色的冰車、冰上自行車或冰上摩托車，享受著冬日滑冰樂趣。三高爐前的區域最「出片兒」，很多遊客特意滑到高爐前拍照留念。夜幕降臨，燈光照在冰面上，很多親子家庭特意騎上了夜光冰上摩托車，冰面上傳來一陣陣歡聲笑語。
秀池步道上散步的遊客興致盎然地望著冰場，很多人按捺不住玩兒心，現場買票上冰體驗。
首鋼滑雪大跳台成為京城最新一處冰雪遊勝地，冰雪匯區域內的雪地轉轉、雪地悠波球、雪地摩托、雪圈衝浪等遊樂項目人氣旺，很多遊客排隊乘坐雪圈俯衝而下，在尖叫吶喊中釋放自我。
美團、大眾點評資料顯示，2024年1月，北京地區「室外滑冰」搜索量同比增長348.2%，其中頤和園、什剎海、北海公園、紫竹院公園、圓明園遺址成為搜索評論關鍵字增長前5名。除經典冰場，奧林匹克公園、首鋼園等多地開放室外冰場，提供更多冰雪消費新選擇。
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