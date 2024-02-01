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驚！20歲女腹瀉拉這種糞便未在意 5天後突心臟停頓暈倒街頭險死

香港01／ 撰文：夏洛特
腹瀉示意圖／ingimage
腹瀉示意圖／ingimage

切莫輕視身體不適！近日浙江1名20歲女生腹瀉並排出水樣狀糞便，當時並未在意，5天後她竟突然在街上暈倒，更一度失去呼吸及心跳。全靠醫護人員輪番進行心肺復甦法，她才恢復心跳。事後，醫生推斷女生是病毒感染引起的急性暴發性心肌炎，屬於死亡率極高的心肌損害疾病。

綜合內地媒體報道，浙江寧波20歲女生小麗（化名）日前在巴士站候車時突然昏迷倒地，被送到醫院急症室時已經沒有呼吸及心跳。醫護人員即時為小麗急救，輪番進行了1.5小時心肺復甦法，終於助其恢復心跳。雖然小麗心律較緩慢，但總算是救回來。

之後，醫生得知小麗昏倒的5天前曾出現腹瀉，糞便呈水樣狀，但沒有發燒等其他不適，推斷她是因病毒感染引起的急性暴發性心肌炎。醫生指，此病好發於年輕人，是1種起病危急、死亡率極高的心肌損害疾病。

所幸，經過1個月治療，小麗已經脫離生命危險，且沒有出現大腦或神經功能受損。醫生提醒民眾，如果不幸感染病毒一定要注意休息，切勿在病毒感染期間進行劇烈運動或過於勞累，如有明顯不適必須即時求醫。

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文章授權轉載自《香港01》

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