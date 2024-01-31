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9歲男童體內驚見56顆腎結石 問題竟是媽媽的「寵孩菜單」

香港01／ 許祺安
大陸9歲的男童小軒某天腹痛難忍，家人送醫後，竟然從孩子體內取出整整56個結石，而原因與母親的「寵孩菜單」有關。示意圖／ingimage
大陸9歲的男童小軒某天腹痛難忍，家人送醫後，竟然從孩子體內取出整整56個結石，而原因與母親的「寵孩菜單」有關。示意圖／ingimage

據陸媒《星視頻》報導，中國大陸河南鄭州9歲的小軒腹痛難忍，家人送醫後，竟然從孩子體內取出整整56個結石，報導稱，場面混亂的怵目驚心。

報導指出，小軒的媽媽為了讓孩子吃得好長得壯，便給孩子每天的食譜費盡心思：肉、魚、蛋每頓不可少，漢堡、可樂、小薯條、冰淇淋等都滿足小軒，渴了不愛喝水，用各種飲料或牛奶代替。

由於腎結石的形成經歷了尿液飽和、晶體聚集、沉澱等一系列複雜的病理生理過程，它也可以理解為一種慢性代謝性疾病。而生活中的一些壞習慣，則是加速腎結石形成的罪魁禍首，孩子得腎結石與飲食習慣息息相關。合理補鈣、多飲水、控製鹽和蛋白質攝入、多樣化飲食，可降低腎結石的風險。

2018年，據大陸深圳的媒體報導，來自深圳的9歲男童小軒在兩個月前開始腰部隱隱作痛，其後更出現血尿。經送院檢查，醫生發現小軒的兩邊腎臟都有大量腎結石，堵塞輸尿管。據了解，體形肥胖的小軒雖愛做運動，經常流汗，但不愛喝水，以致出現「胱胺酸結晶」，因而形成腎結石。

醫生指，小軒右邊腎臟的結石尤其多，最大一顆達2.5公分乘2公分，大小有如鵪鶉蛋。腎結石正好卡在輸尿管交界處，堵塞輸尿管，致有腎積水。醫生立即為小軒進行手術治療，共取出整整56顆腎結石，數量相當驚人。經治療後小軒的腰痛及血尿症狀已完全消失，一周後康復出院。

但有大陸網友懷疑，近日報導的這則新聞與2018年深圳的新聞細節描述一致，懷疑是將2018年的舊聞重新炒作。

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文章授權轉載自《香港01》

腎結石

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