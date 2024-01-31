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中國證實 發現混合感染H3N2與H10N5致死病例

中央社／ 台北31日電

中國國家疾病預防控制局官網發布消息稱，國家疾控局通報，浙江省發現混合感染H3N2與H10N5，送醫不治的死亡病例，並說H10N5病毒雖是禽源性，但這是偶發的禽傳人跨種屬傳播。

中國媒體人民日報今天報導，患者是63歲女性，安徽宣城人，去年11月30日出現咳嗽、喉嚨痛、發燒等症狀；12月2日因病情加重送醫救治；12月7日轉至浙江省醫療機構住院治療；後因病情嚴重12月16日死亡。

針對死亡病例展開的回溯研究，浙江省今年1月22日從病例標本發現季節性H3N2亞型和禽H10N5亞型流感病毒，並於1月26日由中國疾控中心複核檢測，確認結果一致。

浙江、安徽兩省已就所有密切接觸者展開醫學觀察，目前均未發現異常，核酸篩檢呈陰性反應，同步回溯同期病例，未發現可疑。

中國國家疾控局已指導浙江、安徽兩省執行防控方案，並由專家展開風險評估指出，從病毒全基因分析，H10N5病毒是禽源性，不具備有效的感染人能力，這是偶發的禽傳人跨種屬傳播。

專家還說，這種病毒感染人的風險低，並未發生人傳人的情況。

但專家建議，民眾在日常生活中應避免接觸死禽，更應盡量避免接觸活禽，注意飲食衛生，出現發燒和呼吸道症狀，應戴口罩並盡速就醫。

H3N2 風險 發燒

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