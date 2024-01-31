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他存400萬後不工作 躺平窩「垃圾堆」 影片曝遭諷：蟑螂都嫌髒

聯合新聞網／ 綜合報導
中國有名男子工作存下100萬人民幣後，選擇不工作躺平度日。圖／翻攝自抖音「家簡生活」
中國有名男子工作存下100萬人民幣後，選擇不工作躺平度日。圖／翻攝自抖音「家簡生活」

隨著大環境改變，現代越來越多人選擇不婚不生的單身生活，只要養活自己一張嘴，就是全家飽；中國河南有名男子，辛勤工作存下100萬的人民幣（大約新台幣440萬）之後，選擇了不談戀愛、不結婚、不工作，靠利息過日的「躺平生活」，但引發網友熱議的是該男子骯髒無比的居住環境，留言稱「這環境髒到連蟑螂都不想住」。

抖音帳號「家簡生活」發出一部到府居家清潔的影片，影片中男主人躺在床上一邊吃著零食、一邊玩手機，只見屋裡環境髒亂不堪，到處都是食物吃完的包裝殘骸、菸蒂、空酒瓶、雜七雜八的各種垃圾，床上也堆滿髒衣服和食物殘渣，垃圾多到堆滿整間屋子甚至看不見地板。

男子認為自己出社會工作勤勤懇懇的存下100多萬，現在35歲了有了這筆錢傍身，他完全可以靠著利息過日，「上什麼班阿，我今年35歲了，存款100多萬，存到銀行吃利息都夠了」，單身一人的日子過得非常自由自在。

雖然男子也被催過婚，但他認為愛情是生活的調味品，不是必需品，他向來打掃的清潔人員表示「讓我娶老婆？自己活得多瀟灑啊，堅決不娶！」自認現在的生活狀態非常好。

影片貼出後，網友們對於「不婚不生、自由瀟灑」的決定沒什麼意見，但是對於存了100萬就躺平的作法表露質疑，「100萬，按照今年利率，一個月利息大概2千，躺不平啊」、「沒多幾個1百萬，躺平我是不敢想」。

還有不少網友紛紛留言驚嘆男子的衛生習慣，「這是心臟多大顆才能住在這種屋裡」、「家裡髒成這樣不會生病嗎」、「這地方連蟑螂都嫌髒」、「這垃圾山堆到底怎麼弄出來的」、「這麼髒，連小強來了都能迷路」。

躺平男的居家環境髒亂不堪。圖／翻攝自抖音「家簡生活」
躺平男的居家環境髒亂不堪。圖／翻攝自抖音「家簡生活」
男子是堅定的不婚主義者。圖／翻攝自抖音「家簡生活」
男子是堅定的不婚主義者。圖／翻攝自抖音「家簡生活」

蟑螂 存錢 利息

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