快訊

收賄性招待…二審改判6年5月 「台南貪官」陳凱凌：謝謝法官

久咳不癒何時該就醫？實證建議咳嗽初期可用「這兩物」緩解

溫翠蘋驚爆遭丈夫街頭狂踹 疑發文對外求救「好像快死了」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鹹魚男猛刮11 萬彩券想翻身 被抓包口袋空空辯：中獎就會付錢

聯合新聞網／ 綜合報導
大陸一名男子異想天開，想「先中獎、後付錢」，結果被警方依詐騙罪論處。示意圖／聯合報系資料照
大陸一名男子異想天開，想「先中獎、後付錢」，結果被警方依詐騙罪論處。示意圖／聯合報系資料照

根據中國媒體報導，上海有名男子異想天開，因為身無分文，所以想著靠刮刮樂翻身，於是前往彩券行買刮刮樂，表示要中獎之後，再用獎金支付買刮刮樂的錢，荒唐行徑讓店家報警處理。

綜合陸媒報導指出，李男口袋空空、無車無房，想著靠中獎一朝暴富的美夢，連續2天在2間相鄰的彩券行購買刮刮樂，期間李男只要有中獎，就將獎金兌換成刮刮樂繼續「賭一把」，心心念念著大獎。

李男2天在2家不同的彩券行合計一共刮了價值2.6萬人民幣（約新台幣11萬4千元）刮刮樂，但李男中頭獎鹹魚大翻身的美好計畫始終沒有實現，反倒是店家發現李男遲遲拖繳購買彩券的錢，這才揭露了李男根本無力付款的真實情況，2間彩券行於是報案處理。

警方獲報後對李男展開調查，李男供稱自己就是想著先刮彩券，中獎之後用獎金付錢，沒想到卻越陷越深、欠的錢也越來越多，警方隨後以涉嫌詐騙依法採取刑事強制措施，此案件目前正在進一步偵辦中。

這起事件被報導後許多網友在新聞下方留言表示李男的舉動真是不可思議，「中了就翻身拿錢抵債，刮不中就去吃『白食』，還真是進可攻、退可守」、「天上掉餡餅的事很少，掉鳥屎差不多吧」、「中獎新聞是看了多少，才能相信錢是大風颳進懷裡的」。

刮刮樂 彩券行

延伸閱讀

男持「46年前門票」成功進入迪士尼 網對比今昔票價傻眼：漲太多

好市多油源是中油「1公升卻便宜3.5元」 內行揭秘：賣場高層講過

46歲男超商打工10年仍領最低時薪「毫無怨言」 一理由不想換工作

台灣最強水果是誰？一票網友點名「它」：香氣差十條街

相關新聞

陸中東部今起遇今冬最大雨雪天氣 降雨雪恐超2月史上最大值

大陸央視新聞客戶端報導，1月31日開始，大陸中東部地區將遭遇今冬以來最大範圍、最長時間的雨雪天氣過程，我國將遭遇2008...

鹹魚男猛刮11 萬彩券想翻身 被抓包口袋空空辯：中獎就會付錢

根據中國媒體報導，上海有名男子異想天開，因為身無分文，所以想著靠刮刮樂翻身，於是前往彩券行買刮刮樂，表示要中獎之後，再用獎金支付買刮刮樂的錢，荒唐行徑讓店家報警處理。

陸公安部：白所成等10名緬北詐騙集團頭目被成功押解回國

根據大陸公安部刑偵局微信公眾號昨深夜發布訊息，1月30日，緬甸警方依法向大陸公安機關移交了白所成、白應蒼、魏懷仁、劉正祥...

海南中東航線 首次開通

海南海口美蘭國際機場表示，海口至阿拉伯聯合大公國（阿聯酋）阿布達比航線30日開通，這是海南省首條通往中東的國際航線。 ...

北京姑娘 重現胡同好味道

「2024北京米其林榜單」不久前揭曉，27歲的北京姑娘李展旭拿下「年輕廚師」大獎。作為曲廊院的主廚，李展旭坦言，最難忘的...

不堪監管騷擾 江蘇民企懸賞百萬人民幣徵官員違法線索

中共強調今年要優化民營企業發展環境，促進民營經濟發展壯大之際，江蘇一家民企近日公開懸賞人民幣100萬元（約新台幣440萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。