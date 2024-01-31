鹹魚男猛刮11 萬彩券想翻身 被抓包口袋空空辯：中獎就會付錢

根據中國媒體報導，上海有名男子異想天開，因為身無分文，所以想著靠刮刮樂翻身，於是前往彩券行買刮刮樂，表示要中獎之後，再用獎金支付買刮刮樂的錢，荒唐行徑讓店家報警處理。

綜合陸媒報導指出，李男口袋空空、無車無房，想著靠中獎一朝暴富的美夢，連續2天在2間相鄰的彩券行購買刮刮樂，期間李男只要有中獎，就將獎金兌換成刮刮樂繼續「賭一把」，心心念念著大獎。

李男2天在2家不同的彩券行合計一共刮了價值2.6萬人民幣（約新台幣11萬4千元）刮刮樂，但李男中頭獎鹹魚大翻身的美好計畫始終沒有實現，反倒是店家發現李男遲遲拖繳購買彩券的錢，這才揭露了李男根本無力付款的真實情況，2間彩券行於是報案處理。

警方獲報後對李男展開調查，李男供稱自己就是想著先刮彩券，中獎之後用獎金付錢，沒想到卻越陷越深、欠的錢也越來越多，警方隨後以涉嫌詐騙依法採取刑事強制措施，此案件目前正在進一步偵辦中。

這起事件被報導後許多網友在新聞下方留言表示李男的舉動真是不可思議，「中了就翻身拿錢抵債，刮不中就去吃『白食』，還真是進可攻、退可守」、「天上掉餡餅的事很少，掉鳥屎差不多吧」、「中獎新聞是看了多少，才能相信錢是大風颳進懷裡的」。