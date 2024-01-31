北京姑娘 重現胡同好味道

「2024北京米其林榜單」不久前揭曉，27歲的北京姑娘李展旭拿下「年輕廚師」大獎。作為曲廊院的主廚，李展旭坦言，最難忘的是胡同裡的味道。家住西城的她，上學時經常穿行在胡同中，「一到冬天，滿街是糖炒栗子和烤紅薯的香味。」沒想到長大後，自己也成了胡同香味的製造者。

高中畢業後，李展旭隻身赴法國求學，在頂級的保羅博古斯學院學習廚藝以及會計、營銷、人力資源、法律等眾多拓展課程。課堂外，她必須到真正的法餐廳實習，「從早上8點一刻不停地幹到晚上12點。」

2021年，李展旭回大陸，來到了位於東四十一條的曲廊院。這座清代民居四合院於2013年完成升級改造，在舊有建築的屋簷下加入一個扁平的「曲廊」，其巧思斬獲了多項國際建築設計大獎。李展旭的到來，讓這份巧思延伸到了創新餐飲中。

牆上掛的水墨畫，走廊、窗台擺放的質樸陶器；斑駁的清代磚牆與推杯換盞的吧台相鄰，中外融合的創新菜肴盛放在中國傳統的陶製餐具裏…。「我嘗試以中國食材為基礎，運用燉煮、醃漬、燒烤、低溫這些法餐的烹製手法進行處理。」於是，在剛上線的冬季菜單裡，會看到白蘿蔔與魚子醬、蟶子、水果混搭，東北菜貼餅子、酸菜則與酥魚、牛尾、鳳梨碰撞在一起，甚至蔥燒海參和陽光玫瑰也能完美交融。來自天南海北的食材奇妙地排列組合，突破人們既往的想像，為傳統胡同帶來了全新的驚喜風味。

李展旭身上有著非同一般的認真和堅持—每季一換的功能表絕不重複，使用古韻的陶製食具，尋找能體現不同地域文化的特色食材，她的後廚，更是堅持嚴苛的衛生標準。

連續五年入選北京「米其林」指南，胡同裡的曲廊院人氣高漲。27歲的年輕主廚，正為古老胡同烹製著獨一無二的香味。