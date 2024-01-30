吉林機器人大賽 長白山下5千青少年對決

位在長白山下的吉林省白山市撫松縣機場候機大廳正在舉辦2023世界機器人大賽總決賽。大廳內，大陸各地5000多名青少年帶著自己設計的機器人展開對決。

新華社報導，這是一次青少年的機器人教育，「我們要比拚搭建、編程、操作，比賽中最關鍵的就是強大的心理素質。」來自上海的五年級選手俞毅洋說。

「從零散的部件到完整的機器人，能夠親手搭建自己的機器人真的非常有成就感，我的動手、動腦能力都提升了很多。」今年10歲的馮上銘來自四川甘孜藏族自治州，儘管接觸機器人只有一年的時間，卻充滿了對機器人的熱愛。

福建福州四年級學生沈芯恆告訴記者，在實踐操作中學到了很多書本以外的知識，增強了自己的實踐技能和創新能力。

機器人拼裝、程序編制、調試和操作……小選手們的動作熟練，賽場上下不時傳出陣陣歡呼聲。在很多參賽的小選手看來，學習機器人編程、參加機器人比賽既是進行思維訓練、培養動手能力的機會，也是增強團隊意識、結交朋友的通道。