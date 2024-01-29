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陸網信辦春節專項行動 重點整治炒作明星八卦等問題

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
農曆春節將至，大陸官方宣布開展為期一個月的網路環境整治行動。（新華社）
農曆春節將至，大陸官方宣布開展為期一個月的網路環境整治行動。（新華社）

中共中央網信辦宣布，29日起將開展為期一個月的「清朗·2024年春節網路環境整治」專項行動，重點整治炒作明星緋聞八卦、煽動群體對立、變相發布暴飲暴食信息、打着破除太歲旗號鼓吹炒作封建迷信陋習等六大類問題。

據澎湃新聞報導，網信辦發布消息稱，為營造文明健康積極向上的春節網上氛圍，聚焦春節期間網民常用的平台環節和服務類型，將集中整治人民群眾反映強烈的網路生態突出問題，切實淨化網路環境。

專項行動重點整治六方面問題：

一、宣揚獵奇行為、違背公序良俗問題。如：借春節旅遊高峰期，發布誤導性旅遊攻略，誘導網民前往存在安全隱患的「野景點」，違規進入封閉管理區域等；進行惡俗和具有自虐、自殘傾向的直播PK，自導自演有違公序良俗的離奇劇情影片；利用怪異獵奇食材、大量添加刺激性調料等，變相發布暴飲暴食、畸形飲食信息，浪費食品、危害身體健康。

二、散播網路戾氣、煽動群體對立。如：借春節晚會、春節檔影視作品、明星網紅等話題，挑起互撕謾罵、刷分控評行為，煽動對立情緒；將春節傳統習俗、突發案件事件與地域、職業等特徵相關聯，汙名化特定群體，打負面標籤；蹭炒春節期間熱點話題，通過拼音、諧音、指代詞等方式，編造惡俗低俗爛梗，汙染網絡風氣。

三、炮製虛假信息、惡意營銷炒作問題。如：利用年終盤點、返鄉見聞等形式編造不實內容，渲染極端情緒；炮製傳播涉公共政策、社會民生、交通出行等領域謠言信息，擾亂社會秩序；虛構夫妻、婆媳、師生等矛盾衝突劇情，無底線博取流量，傳遞不良價值觀。

四、色情賭博引流、網絡詐騙問題。如：借猜數字、比大小等名義或者利用棋牌類小遊戲變相從事網路賭博；利用二維碼、水印圖片、特殊字符等形式，發布涉色情、賭博等違法信息；通過「春節集福」「紅包補貼」「集讚搶票」等名義實施網路詐騙，利用「假期兼職」等活動誘騙網友刷單；以過年回家租男（女）友、旅遊搭子等名義，為線下違法活動引流。

五、鼓吹炫富拜金、無底線追星問題。如：以春節風俗之名刻意展示炫富鬥富、鋪張浪費等導向不良內容，通過網貸營銷信息傳播攀比享樂等不良價值觀；無底線炒作明星緋聞八卦，變相設立明星藝人個人榜單和任務指標，誘導非理性應援打榜；打着改命轉運、破除太歲的旗號，鼓吹炒作封建迷信陋習，提供網上算命占卜付費服務。

六、危害未成年人身心健康問題。如：利用「網紅兒童」違規牟利、攻擊惡搞，侵害未成年人合法權益；以玩偶文具、動漫二創等方式發佈低俗擦邊內容，對未成年人造成不良影響；突破青少年模式關於時間、內容等方面的限制要求，向未成年人特別是農村留守兒童變相提供誘導沈迷的產品功能。

網信辦還要求落實各平台責任，督促重點網站平台成立工作專班，加強春節期間值班值守，查辦一批典型案例，適時進行宣傳曝光。

春節 網路 未成年

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