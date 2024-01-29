23歲工程師醫院拔智齒後顱內出血 做開顱手術14天後去世

中國大陸媒體《華商報大風新聞》報導，去年7月底，一名23歲男姓汽車工程師在屬於一級甲等的深圳市大鵬新區葵涌人民醫院口腔科拔智齒後拍全景X光片時暈倒，其後發現有顱內出血情況，轉院後接受開顱手術，仍宣告不治。

其後的司法鑒定意見書稱，王奧紀符合在拔牙手術後，因自發性顱內出血致中樞神經系統功能障礙，雖經手術等積極治療，終因多器官功能衰竭死亡。

目前深圳市官方正在調查處理此事。負責醫療糾紛調解的深圳市諧和醫患關係協調中心人民調解委員會則稱，「我們初步判斷，死亡與拔牙之間沒有直接因果關係」。

報導指，23歲死者王奧紀原為湖南岳陽籍，在北京某知名大學計算機管理專業畢業後到深圳一家知名品牌汽車公司工作，後來升任工程師。

去年7月30日上午，王奧紀因牙齒發炎疼痛，獨自到深圳市大鵬新區葵涌人民醫院口腔科拔牙。該醫院的一份初診門診病歷顯示，王奧紀曾告訴牙醫稱，他智齒萌出後反覆發炎疼痛已有兩個月，現在「右下阻生齒萌出，要求拔除」。他否認有高血壓、心臟病、糖尿病等病史。

拍全景X光片時突暈倒

該病歷稱，牙醫在局部麻醉下給他拔了兩顆牙，拔牙過程中及拔牙後他無不適，當天上午醫生給他複拍全景X光片以了解有無斷根，在此過程中，他在全景片室內突然暈倒。醫生立即呼喚他，蘇醒後醫生追問他的病史，他說以前有過突然暈厥史，醫生遂給他口服10%葡萄糖及平臥和吸氧處理。

涉事醫生立即將王奧紀轉到該醫院的急診科診治，轉科過程中他出現噴射狀嘔吐及抽搐，急診科醫生經電腦掃描檢查發現他有顱內出血情況，於是立即將他轉到深圳市坪山區人民醫院搶救。

王奧紀當天在深圳市坪山區人民醫院進行了2小時的開顱手術，其後醫生稱王奧紀已經腦死亡。後至8月11日住院期間，王奧紀處於持續昏迷狀態，至8月12日晚上宣告去世。

遺體仍存放深圳市殯儀館

王奧紀的遺體存放在深圳市殯儀館，至今尚未火化。事後深圳市諧和醫患關係協調中心人民調解委員會（以下簡稱醫調委）接到關於王奧紀與葵涌人民醫院的醫療糾紛調解申請，委託中山大學法醫鑒定中心對他的死亡原因進行鑒定。

該鑒定中心出具司法鑒定意見書稱，王奧紀符合在拔牙手術後，因自發性顱內出血致中樞神經系統功能障礙，雖經手術等積極治療，終因多器官功能衰竭死亡。

家屬稱「索賠180萬元，院方願意支付60萬」

但王奧紀的家屬稱，王奧紀身體一直非常健康，事發前一個月單位體檢時也顯示一切正常，他們懷疑葵涌人民醫院在治療過程中存在醫療過錯。家屬又稱，他們索賠180萬人民幣（約新台幣793萬），但院方僅願意支付60萬（約新台幣264萬）。

醫調委相關人士稱，當時牙醫拔牙是遵守了診療規範的，「就整個事件來看，我們初步判斷，死亡與拔牙之間沒有直接因果關係」。

目前，深圳市大鵬新區教育和衛生健康局正在調查處理此事。

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文章授權轉載自《香港01》