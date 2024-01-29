京城茶葉老店 追國潮展時尚

進入臘月以來，北京街頭巷尾的年味兒日益濃厚，茶葉老字號也迎來銷售旺季，吳裕泰北新橋總店裡張燈結綵，買散裝茶葉的老主顧在櫃檯前排起長隊。年輕人更偏愛與國家博物館聯名推出的主題茶葉禮盒，以及茶葉餅乾、抹茶拿鐵等時尚新品。伴隨著國潮產品熱銷，老字號濃厚的古樸底蘊中，透出年輕化的新活力。

走進店內，大紅色的中國結垂在天花板正中，印有「佳節」、「佳茗」的紅色拉花、生肖龍玩偶、紅色吊旗等裝飾品都已經就位，濃濃的年味兒撲面而來。門店中央的幾個堆頭擺著一水兒的大紅色禮盒，營造出一派「龍騰」的紅火景象，老字號年貨節活動也如期開啟。

「您還是來三兩嗎？」店員詢問著熟悉的老主顧。「這回我得來二斤！」櫃台前的消費者說，平時買茶葉都是自己喝，到了年根兒就得預備給親朋好友都送點兒。

除了傳統的散裝茶葉和經典的貢毫禮盒，店裡還有不少新花樣。與中國國家博物館聯名的「四季美裕」禮盒，將館藏的「四季山水畫卷」與茶文化結合，春飲茉莉、夏飲綠茶、秋飲烏龍、冬飲紅茶，一盒四罐，在國潮新品中融入順時飲茶的傳統茶文化理念。「只此青裕」袋泡茶則將原味茶與調味茶「破壁」整合，獨立小包裝可直接冷泡，受到不少年輕人的青睞。

在水吧區域，新近上市的茉莉雪梨香果茶、玫麗油切冷萃茶點單率都挺高，「抹茶拿鐵」系列的茶曲奇、茶蛋糕等茶點，同樣受到許多年輕消費者的歡迎。據吳裕泰高級經理高然介紹，老字號一直秉承「傳承不守舊，創新不忘本」的理念，正努力將古老的傳統茶文化融入年輕人的時尚生活。

「單這一家店已經有16個粉絲群了。」高然拿出手機，展示著老字號在直播、私域O2O等新型營銷模式的嘗試，每次店裡上新，總會有不少粉絲線上詢問後直接下單。與年輕人日益頻繁的互動之中，百年老字號也通過時尚潮流的新形象，拉近了與年輕人的距離。