上海1美食訂單漲300%！《繁花》爆火帶動商機 陸官媒：穩住消費熱

由香港名導王家衛執導的陸劇《繁花》，近期在大陸颳起一波上海旋風，帶動當地旅遊與消費商機。在大陸經濟消費持續不振的情況之下，凡與《繁花》有關吃的喝的用的商品均成為時下「最爆款」。大陸官媒28日刊文指，要「穩住影視劇帶來的消費熱」，透過優質影視劇展現的地方風景與人文風情，能激起觀眾的嚮往，進而拉動「影視+週邊」消費成長。

據大陸國務院主辦的《經濟日報》報導，上海原創、出品的《繁花》在一開播時，迅速成為上海老百姓熱議的話題之一，穩居收視率榜單前列。該劇目前雖已播畢，但影響力仍持續升溫。同時，更帶動城市文旅熱，甚至延伸到現實生活中的消費熱。劇中常出現的上海美食包括排骨年糕、蝴蝶酥、上海泡飯等供不應求，和平飯店、黃河路、外灘27號等劇中地標也一躍成為上海最夯打卡點。

此外，報導提到，不僅各類上海古早美食成為粉絲打卡留念的目標，同款產品線上線下雙重「爆單」。據美團外送數據顯示，《繁花》開播以來，排骨年糕成為平台搜尋頂流，搜尋量暴漲937%、外送訂單量周比上漲300%，泡飯外賣訂單量也暴漲150%。

而在旅遊上，報導引述旅遊平台攜程指，自該劇開播以來，關鍵字「上海」、「跟著繁花遊上海」在平台上的搜尋熱度也高居不下，上海私家團、跟團遊產品預訂單量也供不應求。小紅書上亦可見到不少「繁花之上海逛吃」等攻略。

一名來自廣東的遊客表示，因為電視劇《繁花》，「我想來上海感受一下劇中滬上兒女的人生際遇，感覺自己置身於上世紀90年代的老上海。劇中提到的美食、劇中人物去過的地方，都讓我迫不及待去打卡體驗」。他表示，以前也來過上海，但如今最火的黃河路，非常值得再「進行一次Citywalk」，不僅能更深入地了解劇情，還能感受老上海的魅力。

對此，報導指出，要讓影視劇持續帶動消費，需要不斷深耕文化土壤，打造高水準影視矩陣，吸引相關人才入駐，不斷推動城市影視文化產業向前向上發展。基於此，才能激起觀眾的嚮往，進而拉動「影視＋週邊」消費成長。

至於《繁花》帶來的消費紅利可以吃多久？報導認為，要抓住劇集的「長尾效應」，挖掘產品文化之源，打造城市文化原創IP，才是持續帶動上海消費熱的生存之道，「唯其如此才能讓《繁花》長存」。

上海電影評論學會副會長湯惟傑表示，想讓影視劇持續帶動消費，需要不斷深耕文化土壤，打造高水準的「海派文化」影視矩陣，形成上海影視文化新高地，進而吸引更多影視劇原創、改編、IP研發和拍攝人才。未來要有足夠份量的「上海原創、上海出品」影視作品接棒《繁花》，持續打造新的影視文化熱點。