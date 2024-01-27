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陸40天春運啟動 預計達90億人次

聯合報／ 特派記者陳政錄、記者陳宥菘／連線報導
大陸龍年「春運」昨天啟動，鐵路部分預計發送四點八億人次，年增近百分之卅八。圖為雲南昆明站的乘客。（中新社）
大陸龍年「春運」昨天啟動，鐵路部分預計發送四點八億人次，年增近百分之卅八。圖為雲南昆明站的乘客。（中新社）

中國大陸龍年「春運」昨天啟動，至三月五日共四十天，大陸交通部門預計，期間跨區人員流動量將達破紀錄的九十億人次，其中，鐵路預計發送旅客四點八億人次，年增百分之卅七點九。

小三通今年春運期間預計每日十六班、合計六百四十班出入廈門五通客運碼頭，運送旅客將超過十萬人次，比去年同期增加廿二倍。

為讓民眾感受年味，大陸多個省市鐵路段均推出春節味濃厚的服務，以北京西站為例，今年推出現烤披薩，舉辦新春送福字活動等。

大陸國鐵集團客運部負責人說，今年春運是疫情防控平穩轉段後的首個常態化春運，預計鐵路客流將出現探親流、學生流、務工流、旅遊流疊加，呈現總體高位運行和節前相對平穩、節後相對集中的特徵。

為進一步提升服務品質，中鐵旅集團副總經理田春林說，集團提前兩個月就著手策畫列車上的熱食，推出了京醬肉絲、焦溜丸子、紅扒牛肉、醬爆鴨片等五款熱鏈套餐，還有驢打滾、艾窩窩等北京特色小吃，所屬天佑京鐵烘焙店也剛推出兩款現烤製的披薩，金色夏威夷披薩和培根披薩，這些熱鏈餐食將以最快速度打包配送到高鐵列車上販售。冷鏈餐食方面，也已形成了十三個品種。

為應付今年春運期間的客流量，在今天上午，負責從北京西開往香港西九龍的長途跨境高鐵列車Ｇ七十九次列車的列車長仲召爽說，列車特意多準備了保溫箱、冰塊，好讓來回程的旅客都能享用到餐食。她還分享，一般奧爾良烤翅較受歡迎，香港的旅客更喜歡雲吞麵，雲南的乘客喜歡三杯雞等。

北京西站客運車間副主任王秋菊說，春運期間候站大廳還舉辦鐵道文聯新春送福字活動。現場不少旅客領取書法家手寫的春聯、福字等，有一家四口收到後開心的表示，期待龍年行大運，愈來愈好。

兩岸「小三通」金廈航線昨天也同步開啟春運模式，服務多數台灣民眾透過此航線回台探親、過節。在廈門五通客運碼頭，已處處布滿春節氛圍裝飾，充滿年味。

春運 春節 小三通

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鐵路春運 預計載運4.8億人次

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