快訊

熊霓戀上江大成！胡瓜「不爽背鍋」打破沉默：當初為什麼不澄清？

十二星座財富自由排行榜！賺錢小能手金牛奪冠 他們太愛美守不住財

陸90億人次春運今啟動 北京鐵路推現烤披薩、送福字

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
1月26日，北京西站各個候車大廳內，擠滿準備通過閘口下月台乘車的旅客。記者陳政錄／攝影
1月26日，北京西站各個候車大廳內，擠滿準備通過閘口下月台乘車的旅客。記者陳政錄／攝影

中國大陸「春運」今（26）日正式啟動，至3月5日共40天，據大陸交通部門預計，期間跨區人員流動量將達破紀錄的90億人次，其中，鐵路預計發送旅客4.8億人次，年增37.9%，作為新冠疫情後首個不再受影響的完整常態化春運，為讓民眾感受年味、提升服務品質，以北京西站為例，今年推出現烤披薩等熱鏈餐食，舉辦新春送福字活動等。北京西站客運車間副主任王秋菊說，春運期間，車站將根據客流情況隨時調整通道，開設快速通道等，確保旅客暢通。

據陸國鐵集團客運部負責人說，今年春運是疫情防控平穩轉段後的首個常態化春運，預計鐵路客流將出現探親流、學生流、務工流、旅遊流疊加，呈現總體高位運行和節前相對平穩、節後相對集中的特徵。

王秋菊表示，春運期間，北京西站預計送旅客492萬人，高峰日為2月7日（臘月二十八），預計將送旅客22萬人。旅客出遊目的地主要集中在鄭州、西安、武漢、長沙等熱門城市以及廣深、成渝、昆明、南寧等方向。

為進一步提升服務品質，中鐵旅集團副總經理田春林說，熱鏈餐食部分，集團提前兩個月就著手策畫，推出了京醬肉絲、焦溜丸子、紅扒牛肉、醬爆鴨片等五款熱鏈套餐，還有驢打滾、艾窩窩等北京特色小吃，所屬天佑京鐵烘焙店也剛推出兩款現烤製的披薩，金色夏威夷披薩和培根披薩，這些熱鏈餐食將以最快速度打包配送到高鐵列車上販售。冷鏈餐食方面，也已形成了13個品種。

為應付今年春運期間的客流量，在今天上午，負責從北京西開往香港西九龍的長途跨境高鐵列車G79次列車的列車長仲召爽說，列車特意多準備了保溫箱、冰塊，好讓來回程的旅客都能享用到餐食。她還分享，一般奧爾良烤翅較受歡迎，香港的旅客更喜歡雲吞麵，雲南的乘客喜歡三杯雞等，並強調列車組成員將認真落實2024年春運整體目標，讓旅客在春運旅途中進一步增強獲得感、幸福感、安全感。

另，北京西站在大廳舉辦鐵道文聯新春送福字活動，王秋菊說，為讓民眾感受年節氣氛，車站提前聯繫了書法家，為民眾提供服務。

在送福字活動現場，不少等車民眾利用餘裕時間，領取書法家手寫的春聯、福字等，有一家四口收到後開心的表示，期待龍年行大運，越來越好。另一名在北京務工的徐先生受訪說自己即將回河南老家，並指現在才走算是晚的，由於氣候原因，北京去年底，多個工地、零工機會就少了，為避免搶不到票，一些老鄉提前回家，他並指，相較前幾年還有防控措施，或擔心被感染，今年總算能過一個完整的年。

在北京西站大廳，一家四口收到新春送福字活動的春聯和福字後，開心地合影留念。記者陳政錄／攝影
在北京西站大廳，一家四口收到新春送福字活動的春聯和福字後，開心地合影留念。記者陳政錄／攝影
中國大陸「春運」今1月26日正式啟動，至3月5日共40天，有務工者表示，受天氣等因素影響，一些北京的外來務工者近期提前回家。記者陳政錄／攝影
中國大陸「春運」今1月26日正式啟動，至3月5日共40天，有務工者表示，受天氣等因素影響，一些北京的外來務工者近期提前回家。記者陳政錄／攝影
為強化熱鏈餐食服務，中鐵旅集團所屬的天佑京鐵烘焙店去年成立，並剛推出兩款現烤製的披薩上高鐵列車販售，未來還將有蛋糕、麵包等產品。
為強化熱鏈餐食服務，中鐵旅集團所屬的天佑京鐵烘焙店去年成立，並剛推出兩款現烤製的披薩上高鐵列車販售，未來還將有蛋糕、麵包等產品。
乘車民眾正準備搭乘G79次，從北京西站開往香港西九龍站的高鐵列車。記者陳政錄／攝影
乘車民眾正準備搭乘G79次，從北京西站開往香港西九龍站的高鐵列車。記者陳政錄／攝影
工作人員推著熱鏈餐食準備送上列車。記者陳政錄／攝影
工作人員推著熱鏈餐食準備送上列車。記者陳政錄／攝影
大陸春運今啟動，交通部門預計搭乘鐵路、海空民航，和自駕車等方式，春運40天期間，跨區人員流動量將達破紀錄的90億人次。記者陳政錄／攝影
大陸春運今啟動，交通部門預計搭乘鐵路、海空民航，和自駕車等方式，春運40天期間，跨區人員流動量將達破紀錄的90億人次。記者陳政錄／攝影

春運 北京

延伸閱讀

疫情平穩後第一個常態化春運今啟動 東航4架C919春運首秀

北京3天2度表態挺港國際金融中心 提4舉措穩信心

中國接觸我友邦 邀吐瓦魯電視赴北京訪問遭拒

選後美中台局勢 戴杰：北京可忍受賴清德做一任、美國擔心立法院

相關新聞

大陸40天春運今啟動 將迎史上最多90億人次跨區流動

為期40天的大陸春運今（26）日正式啟動，根據訂票網站數據，春運首日，大陸全國鐵路預計發送旅客1,060萬人次；民航方面...

倫敦車站槓英鋼琴家 多名中客身分起底 被揭先主動走向對方

英國鋼琴家卡瓦納日前在倫敦車站直播鋼琴演奏與多名持中國國旗的中國人發生爭執事件持續在網上發酵，有網民扒出其中有與孔子學院...

新余大火市長致歉叫停全市校外培訓 雲南土石流被埋44人全罹難

江西新余24日發生大火致39死，其中不少是參加教育諮詢課程的學生，有學生稱火災現場教室只有一扇僅容一人通過的窄門，逃生困...

101歲楊振寧酷愛攝影 紀錄片曝珍貴家庭影像

全面還原楊振寧科學追求和家國情懷的公益紀錄片「楊振寧：百年科學之路」日前在北京舉行首映式。紀錄片中，首次公開了今年101...

陸90億人次春運今啟動 北京鐵路推現烤披薩、送福字

中國大陸「春運」今（26）日正式啟動，至3月5日共40天，據大陸交通部門預計，期間跨區人員流動量將達破紀錄的90億人次，...

疫情平穩後第一個常態化春運今啟動 東航4架C919春運首秀

中國大陸2024年的春運自今天26日起正式啟動，大陸《央廣網》報導，根據官方綜合研判，今年春運期間人員流動規模將顯著超過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。