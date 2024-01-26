陸90億人次春運今啟動 北京鐵路推現烤披薩、送福字

中國大陸「春運」今（26）日正式啟動，至3月5日共40天，據大陸交通部門預計，期間跨區人員流動量將達破紀錄的90億人次，其中，鐵路預計發送旅客4.8億人次，年增37.9%，作為新冠疫情後首個不再受影響的完整常態化春運，為讓民眾感受年味、提升服務品質，以北京西站為例，今年推出現烤披薩等熱鏈餐食，舉辦新春送福字活動等。北京西站客運車間副主任王秋菊說，春運期間，車站將根據客流情況隨時調整通道，開設快速通道等，確保旅客暢通。

據陸國鐵集團客運部負責人說，今年春運是疫情防控平穩轉段後的首個常態化春運，預計鐵路客流將出現探親流、學生流、務工流、旅遊流疊加，呈現總體高位運行和節前相對平穩、節後相對集中的特徵。

王秋菊表示，春運期間，北京西站預計送旅客492萬人，高峰日為2月7日（臘月二十八），預計將送旅客22萬人。旅客出遊目的地主要集中在鄭州、西安、武漢、長沙等熱門城市以及廣深、成渝、昆明、南寧等方向。

為進一步提升服務品質，中鐵旅集團副總經理田春林說，熱鏈餐食部分，集團提前兩個月就著手策畫，推出了京醬肉絲、焦溜丸子、紅扒牛肉、醬爆鴨片等五款熱鏈套餐，還有驢打滾、艾窩窩等北京特色小吃，所屬天佑京鐵烘焙店也剛推出兩款現烤製的披薩，金色夏威夷披薩和培根披薩，這些熱鏈餐食將以最快速度打包配送到高鐵列車上販售。冷鏈餐食方面，也已形成了13個品種。

為應付今年春運期間的客流量，在今天上午，負責從北京西開往香港西九龍的長途跨境高鐵列車G79次列車的列車長仲召爽說，列車特意多準備了保溫箱、冰塊，好讓來回程的旅客都能享用到餐食。她還分享，一般奧爾良烤翅較受歡迎，香港的旅客更喜歡雲吞麵，雲南的乘客喜歡三杯雞等，並強調列車組成員將認真落實2024年春運整體目標，讓旅客在春運旅途中進一步增強獲得感、幸福感、安全感。

另，北京西站在大廳舉辦鐵道文聯新春送福字活動，王秋菊說，為讓民眾感受年節氣氛，車站提前聯繫了書法家，為民眾提供服務。