山東臭水溝內驚現8箱茅台！警方：都是贓物 價值88萬
週二（23日），菏澤市牡丹區姚衚衕村水溝中，驚現大量漂浮的茅台酒，引發村民圍觀，甚至有人一度試圖下水打撈。
當地警方接報后，即時封鎖現場並展開調查。據悉，合共8箱即48支「飛天茅台」從河溝中被打撈，酒精度數多為43°、兩箱為53°，每支市值約人民幣4000元（約新台幣1萬7671元），總價值高達人民幣20萬元（約新台幣88萬元）。
警方稱，上述茅台酒係3名男子從浙江偷盜，他們逃跑時將一部分茅台酒丟棄在河溝中，目前已展開全面偵查，追捕涉案疑犯。
事件引發關注：
「挺會藏地方。」
「8箱！這臭水溝都得飄香了吧。」
「好浪費啊，我應該喝不下去，但應該會便宜賣朋友。」
「原來是偷的，還以為是貪的。偷的誰家的，也可以恰恰舞。」
「醬香臭水溝？一時說不上是便宜了這條臭水溝，還是髒了這些茅台酒。」
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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文章授權轉載自《香港01》
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