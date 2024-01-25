山東臭水溝內驚現8箱茅台！警方：都是贓物 價值88萬

週二（23日），菏澤市牡丹區姚衚衕村水溝中，驚現大量漂浮的茅台酒，引發村民圍觀，甚至有人一度試圖下水打撈。

當地警方接報后，即時封鎖現場並展開調查。據悉，合共8箱即48支「飛天茅台」從河溝中被打撈，酒精度數多為43°、兩箱為53°，每支市值約人民幣4000元（約新台幣1萬7671元），總價值高達人民幣20萬元（約新台幣88萬元）。

警方稱，上述茅台酒係3名男子從浙江偷盜，他們逃跑時將一部分茅台酒丟棄在河溝中，目前已展開全面偵查，追捕涉案疑犯。

事件引發關注：

「8箱！這臭水溝都得飄香了吧。」

「好浪費啊，我應該喝不下去，但應該會便宜賣朋友。」

「原來是偷的，還以為是貪的。偷的誰家的，也可以恰恰舞。」

「醬香臭水溝？一時說不上是便宜了這條臭水溝，還是髒了這些茅台酒。」