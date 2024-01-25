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行車記錄器瘋傳 ！轎車大開天窗 男乘客上半身伸出車外吹風超危險

香港01／ 撰文：夏洛特
近日網傳一段行車紀錄片，有男子從汽車天窗伸出上身，把大半個身體探出車外「吹風」。（「車CAM特警」YT影片截圖）
近日網傳一段行車紀錄片，有男子從汽車天窗伸出上身，把大半個身體探出車外「吹風」。（「車CAM特警」YT影片截圖）

無論是司機還是乘客都應遵守交通規則。近日網上廣傳1段行車紀錄片，有司機沿太子道東行駛時，發現旁邊行車線1輛轎車的「異狀」！原來私家車中有1名男子突然從汽車天窗伸出上身，把大半個身體探出車外「吹風」。影片引起網友熱議，不少人批評男子疑無戴安全帶違法又危險，「 慌死人不知道你正在犯法 」、「出意外隨時無命 ！」。無命！」 。

該段行車紀錄片近日在多個社交平台引起廣泛討論，而影片下方的時間顯示當時為1月15日晚上9時50分左右，地點應為太子道東、啟德機場舊址附近。從片段可見，當司機往西貢及觀塘方向駛至加油站時，左側往新蒲崗及黃大仙方向行車線上，突然有1輛黑色轎車駛過。車內1名穿深色外套的男乘客於車廂內站起，從汽車天窗伸出上半身，腰部以上全部露出車外。男子僅以雙手握住天窗，一直到汽車準備左轉也不見他坐下，非常危險。

影片引起網友熱議，有網友笑指男乘客「兜風」的行為像是在拍「80年代MV （音樂錄像）」，亦有別人表示「5座1站的位置」、「又不是80年代」。有網友就批評片中男子行為違法又危險，隨時害己害人，「是不是唯一可以控告乘客無扣上安全帶？」、「慌死人不知道你正在犯法，一路上那麼多cam，蠢也要被人知道」、「飛粒小石頭過去就GG」、「出意外隨時無命！」。

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文章授權轉載自《香港01》

影片 車廂 行車記錄器

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