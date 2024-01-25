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江西大火39死多為學生 地下一樓冷庫施工起火釀禍

聯合報／ 大陸中心／即時報導
江西新余24日發生一起重大火災，造成39人死亡、9人受傷。據悉，傷亡者中有不少是學生。（圖／截自微博影片）
江西新余24日發生一起重大火災，造成39人死亡、9人受傷。據悉，傷亡者中有不少是學生。（圖／截自微博影片）

江西省新余市渝水區一臨街店舖24日下午發生火災，造成39人死亡、9人受傷。由於事故現場二樓是補習班，據悉，傷亡者中有不少是學生，火災發生時還有許多學生爬窗跳樓逃生。

新華社報導，起火建築為六層商住一體磚混結構建築，起火部位在地下一樓，並迅速蔓延至一樓、二樓的商業店舖。

經初步查明，該樓地下一層正在進行冷庫裝修，因施工人員違規動火施工造成起火，因火勢太大無法及時撲滅，濃煙通過樓道湧入至二樓，二樓是培訓機構和賓館，受困群眾主要是參加「專升本」培訓的學生和住宿旅客。

湖北日報旗下新媒體《極目新聞》引述一名當地商戶陳姓婦人說法稱，她家店鋪位於失火樓房的一樓，火是從地下一樓燒起來的，但很快濃煙就蔓延到了一樓和二樓。

陳姓婦人表示，大約10天前，地下一樓一家冷庫開始進場裝修，裝修人員運來了大量泡沫板。這幾天，她母親曾到地下一樓看過冷庫的裝修進展，當時冷庫一面牆上已經鋪滿了泡沫板，另外的牆面上正在進行鋪設。

陳姓女人說，事發後不久，大量濃煙從地下一樓蔓延到了一樓和二樓，一樓有多家網吧，二樓則是一個培訓機構。由於她家店面所在的位置離出口比較近，她向外逃生時濃煙還不大，但濃煙蔓延的速度非常快。她逃出樓房後看到，二樓培訓班的一些學生情急之下爬窗逃生。

新華社報導，事故發生後，江西省委省政府要求全力做好傷員救治和事故善後，並抽調精幹力量，「一對一」做好遇難者家屬安撫工作，積極做好事故調查工作，將按照事故調查結論，依法依規嚴肅追究相關責任人的責任，給死難者和社會各界一個負責任的交代。目前已依法控制了12名相關責任人員。

中國大陸近期重大傷亡事故頻傳。社交平台「Ｘ」知名帳號《李老師不是你老師》整理：

1月12日，平頂山煤礦事故16人遇難；

1月19日，方城縣宿舍火災13人遇難；

1月20日，常州工廠粉塵爆炸8人遇難；

1月20日晚山東菏澤一廢棄糧庫發生爆炸，目前新聞仍然停留在「傷亡情況核實中」；

1月22日，雲南山體滑坡34人遇難10人失聯；

1月23日，濟南酒店火災4人遇難；

1月24日，新余樓房火災39人遇難。

火災 爆炸

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