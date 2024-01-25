服感冒藥慘釀急性肝衰竭 15歲少女需肝移植！醫生：切忌盲目用藥

河南鄭州一名15歲女生，因服用感冒藥導致急性肝衰竭，更需要進行肝臟移植手術。

據《大象新聞》報道，今年15歲的小哲正讀高一，平時寄宿在學校，因父母離異，從小隨爺爺嫲嫲長大。去年11月，小哲感冒後自行購買5天的感冒藥帶到學校。服用後不旦出現低燒的情況，眼部和手部還嚴重發黃，到醫院檢查後被診斷為「急性肝衰竭」。

醫生介紹，小哲是藥物導致的急性肝衰竭，「藥物性肝損傷或肝衰竭在臨床上是非常常見的，輕的話像轉氨酶升高了，一兩天不想吃飯，後面會慢慢恢復，重的就像小哲這種情況，會出現眼黃、尿黃、食欲不振，然後凝血功能下降，有急性肝衰的表現。」

醫生續指，經過一段時間的保守治療，小哲恢復情況並不理想，「她的凝血功能還是非常差，黃疸還持續的往上升，所以我們覺得現在肝移植是最好的辦法。」

醫生提醒，若出現感冒，一定要去正規醫療機構就診，切忌在家盲目用藥，「因為生病吃藥引起肝衰竭是非常常見的，有時候病情進展也會很快，由於藥物都是通過肝腎代謝，所以中草藥、保健品也有可能引起藥物性肝衰竭，需要引起大家的重視。」

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文章授權轉載自《香港01》