江西店鋪大火致39死 仍有人員受困

中國大陸再傳重大公安事故。江西省新余市渝水區一臨街店鋪昨日十五時卅分許發生火災。至截稿前，已知事故造成卅九人死亡、九人受傷，且仍有人員受困。

據新京報報導，發生火災的建築樓下是網咖，樓上則有訓練機構。這起重大火災事故昨天傍晚傳出後，迅速登上微博熱搜榜首。有網友指出，年關將至，大陸近日卻接連傳出雲南土石流活埋四十七人、河南宿舍大火燒死十三名學童、江蘇工廠粉塵爆炸釀成八死等悲劇，「只希望不要再有人受傷，平平安安過年」。

據新華社報導，事故發生後，大陸國家主席習近平高度重視，要求全力救治受傷人員，妥善做好遇難人員家屬安撫善後等工作。習近平稱，這是大陸近期發生的又一起重大安全生產事故，各地區和有關部門要深刻吸取教訓，堅決遏制各類安全事故多發連發勢頭。