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京滬明星學區房神話不再 業主：每月都跌「一個月一個價」

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
上海一家房仲業者白色看板，記載該區要出售房屋。記者林宸誼／攝影
上海一家房仲業者白色看板，記載該區要出售房屋。記者林宸誼／攝影

近年大陸房市吹寒風，甚至已影響到北京及上海的明星學區房（明星學校範圍）。兩地明星學區房價長年不跌神話，以及「老破小」的房子能賣到每平方公尺人民幣20萬元的高價，都成了過去式，目前有社區房價幾乎每個月都在下跌。

第一財經日報報導，多年來，在注重教育家庭的追求，以及投資客的惡炒下，北京及上海的頂級學區房幾乎是房市中不跌的神話，連20至30平方公尺的「老破小」房子，最高也能賣到每平方公尺人民幣20萬元。

但在2023年，房價跌勢明顯，有社區每平方公尺的成交價甚至較以往高點跌了人民幣10萬元。

業主董先生心情相當鬱悶，在2020年時，為了能讓女兒未來進入好學校，他賣掉了兩房一廳的房子，花了人民幣400萬元，換了一間面積還不到40平方公尺的小屋，但由於房子實在太小，不夠全家住，他只好再在離自己公司比較近的地區租了間兩房一廳的房子，再將學區房外租。

新冠疫情期間，大陸經濟走低，2022年房市下滑，跌回入手價格，但董先生仍認為，反正女兒上學總歸會用到房子。但到了2023年，他再也無法淡定，近期更發現樓價「一個月一個價」，幾乎每個月都在下跌。

對於神話不再，中原地產資深分析師盧文曦認為，以往高價學區房的本質，是學區溢價加上預期房價上漲心理，但如今隨著各地調控教育政策，大力發展集團化辦學，頂級學區的附加值已顯著下降。

盧文曦指出，2023年房價也一路下跌，而出生人口的減少也極大降低了投資客對炒作學區房的預期，因此學區房自然跌得比一般房子更厲害。

房子 人民幣 北京

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