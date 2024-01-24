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大陸首宗「隱形加班案」！員工下班回工作訊息 公司遭判賠13萬

香港01／ 林芷瑩
大陸北京市高級人民法院工作報告中，提到一宗利用微信等社交軟體工作牽出的「隱形加班」案件。示意圖／ingimage
大陸北京市高級人民法院工作報告中，提到一宗利用微信等社交軟體工作牽出的「隱形加班」案件。示意圖／ingimage

今年（2024）中國大陸北京市高級人民法院工作報告中，提到一宗利用微信等社交軟體工作牽出的「隱形加班」案件。針對網路時代「隱形加班」現象，法院將下班後利用微信付出實質性勞動依法認定為加班，保障勞動者的「離線休息權」，成為大陸首宗在裁判文書中明確「隱形加班」問題的案件。

在案中，原告李某起訴公司並追討2019年12月21日至2020年12月11日的加班費。李某主張的加班內容是其下班後，在微信或釘釘（DingTalk）等軟件中與客戶或同事溝通交流付出的勞動，但公司認為這不屬於加班。

大陸北京市第三中級人民法院審理後認為，李某在部分工作日下班時間及休息日利用社交軟體工作，已經超出簡單溝通的範疇，該工作內容具有周期性和固定性的特點，有別於臨時性、偶發性的一般溝通，體現了用人單位管理用工的特點，應當認定構成加班，據此判決某公司應向李某支付加班費人民幣3萬元（約新台幣13萬元）。

該案判決提出「提供工作實質性」原則和「占用時間明顯性」原則作為對「隱形加班」問題的認定標準，順應了資訊時代勞動形態的變化趨勢，切實保護勞動者的合法權益，入選大陸「新時代推動法治進程2023年度十大案件」候選案例。

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文章授權轉載自《香港01》

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