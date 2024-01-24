雲南山崩致25人遇難 廢墟下六旬夫婦手拉手眾人淚目
1月22日清晨接近6點，中國大陸雲南省昭通市鎮雄縣塘房鎮涼水村和興、和平兩村民小組（大陸農村最基層行政編組）發生山坡地崩塌，初步核實18戶47人被埋，其後證實為44人被埋。截至目前，災害已造成25人遇難，其餘失蹤人員正在搜救中。
昨（23）日，消防員在廢墟中找到一對手拉手的六旬夫妻，惹人淚下，不過目前二人仍生死未卜。大陸消防在微博上傳一部影片，幾名消防隊員正在雲南省土石流廢墟現場搜救被困者，在扒開一處廢墟時看到一對六旬夫妻被壓在床上，而兩人還緊緊牽住彼此的雙手。消防員們立刻向前徒手搬開廢墟，將兩位老人挖出。
不過，消防官方並未公布兩位老人的最新情況，不少大陸網友也紛紛在留言區為兩位老人家祈禱「願平安」，期待生命的奇蹟。截至23日下午16點，災害已造成25人遇難，救援人員仍在爭分奪秒搜救其餘失聯者。
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文章授權轉載自《香港01》
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