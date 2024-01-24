王家衛「繁花」風靡台灣 連白先勇、張大春也愛看

王家衛導演的電視劇「繁花」無疑是2024年伊始，最為台灣劇迷們熱議的大陸電視劇。「你看『繁花』了嗎？」「想去黃河路打卡，吃寶總泡飯和排骨年糕」……如是對話近來常出現在台北的友人聊天中，連作家白先勇和張大春也愛看。

中新社報導，作為青春版「牡丹亭」的總製作人，台灣作家白先勇一邊忙著昆曲大戲20周年在台灣演出的安排，一邊找空檔看了4集「繁花」。曾在上海念小學的他，選擇看滬語版。

「王家衛抓住了上海的精髓。」白先勇指出，劇中可以看到改革開放後上海迸發出的活力，「我1987年回上海，從飛機上看下去，還是黑的，沒什麼燈。但我當時就講，上海是龍頭，一定會卯足全力恢復燦爛輝煌。後來的發展簡直不可思議。」

作家張大春本以為自己是朋友圈子裡最早開始追「繁花」。「多年以前我就聽說我的老朋友王家衛和金宇澄要合作拍「繁花」，所以電視劇一出，我馬上就看，並且推薦給我的朋友。」

張大春指出，「可沒想到，有些朋友竟然已經在看，尤其是我的小學同學，他們有不少人祖籍上海或江浙，第一時間看了。」

張大春表示，「這部劇可說是現象級的作品，不論在美學或表演，以及故事的調度剪輯上，都是王家衛非常好的代表作。展現出鄧小平南巡講話之後，大陸民眾追求美好生活過程中開天辟地的精神，不僅有對財富的追求，還包含著犧牲與容忍、尊重與理解的價值，也就是原著中所寫『不響』的美德，是一種迷人的風度。」