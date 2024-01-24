兩岸短視頻比賽 2青年獲一等獎

兩岸四地連續三年舉辦的「城市印象2023」青年短視頻創作比賽，20日頒獎。其中江蘇的台青黃媚君以作品「畫舫江南：台灣青年的蘇州探尋」和另一名來自台灣的宋兆禮以「Taiwan Story」勇奪本次比賽一等獎。

台灣中華互聯網暨部落客協會主席鍾婷表示，希望透過活動可以推動兩岸不同城市的青年人可以更深入認識對方，也歡迎港澳青年與大陸青年多多踏足寶島，體驗寶島風情。

江蘇會場方面，南京台灣青年創意學院總經理徐錦萍指出，歡迎四地參賽選手們來江蘇，以更多姿多彩的方式進行文化交流，讓我們各美其美，美美與共。

2023年以「活力之城」為主題，在江蘇南京台灣青年創業學院、澳門中華青年進步協會、台灣中華互聯網暨部落客協會、香港學生總會等團體的支持下，共吸引了來自港、澳、台、蘇四地的72部參賽作品，其中36部作品進入第二階段的入圍評選。

36條入圍短片自12月中開始，在抖音、Tik Tok、YouTube、Facebook、Instagram以及Bilibili六大社交平台上接受公眾的網路投票，總共吸引超過500萬人次的點擊率，代表作品的水平和公眾的熱烈反響。

經過專業評委的評分，加上兩周的網上評比，在6個網上平台中共超過500萬人次的總點擊量的見證下，最終產生獲獎名單。

頒獎典禮用線上會議形式舉行，港區大陸全國人大代表、「就是敢言」會務顧問孫偉勇，在香港會場主禮時表示，透過這次比賽的作品可以感受到，兩岸四地的城市逐步走出疫情，各自展現出自己的活力，希望兩岸青年可以透過活動更深入認識另一個城市。

主辦單位就是敢言執行主席吳志隆指出，今年參賽者的整體水平與總點擊人數都較去年增加，盼望這個比賽繼續受到兩岸青年朋友的關注，而且可以在2024年實現港澳台蘇四地青年線下交流的願望。

澳門中華青年進步協會副主席施逸表示，當前新媒體發展呈現出蓬勃活力，硬實力軟實力不斷增強。新媒體是文化傳播的重要管道，此次比賽可激發青年的創造力和活力，展現對城市生活的獨特見解和創意表達。