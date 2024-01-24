兩岸短視頻比賽 2青年獲一等獎

聯合報／ 記者林宸誼／綜合報導

兩岸四地連續三年舉辦的「城市印象2023」青年短視頻創作比賽，20日頒獎。其中江蘇的台青黃媚君以作品「畫舫江南：台灣青年的蘇州探尋」和另一名來自台灣的宋兆禮以「Taiwan Story」勇奪本次比賽一等獎。

台灣中華互聯網暨部落客協會主席鍾婷表示，希望透過活動可以推動兩岸不同城市的青年人可以更深入認識對方，也歡迎港澳青年與大陸青年多多踏足寶島，體驗寶島風情。

江蘇會場方面，南京台灣青年創意學院總經理徐錦萍指出，歡迎四地參賽選手們來江蘇，以更多姿多彩的方式進行文化交流，讓我們各美其美，美美與共。

2023年以「活力之城」為主題，在江蘇南京台灣青年創業學院、澳門中華青年進步協會、台灣中華互聯網暨部落客協會、香港學生總會等團體的支持下，共吸引了來自港、澳、台、蘇四地的72部參賽作品，其中36部作品進入第二階段的入圍評選。

36條入圍短片自12月中開始，在抖音、Tik Tok、YouTube、Facebook、Instagram以及Bilibili六大社交平台上接受公眾的網路投票，總共吸引超過500萬人次的點擊率，代表作品的水平和公眾的熱烈反響。

經過專業評委的評分，加上兩周的網上評比，在6個網上平台中共超過500萬人次的總點擊量的見證下，最終產生獲獎名單。

頒獎典禮用線上會議形式舉行，港區大陸全國人大代表、「就是敢言」會務顧問孫偉勇，在香港會場主禮時表示，透過這次比賽的作品可以感受到，兩岸四地的城市逐步走出疫情，各自展現出自己的活力，希望兩岸青年可以透過活動更深入認識另一個城市。

主辦單位就是敢言執行主席吳志隆指出，今年參賽者的整體水平與總點擊人數都較去年增加，盼望這個比賽繼續受到兩岸青年朋友的關注，而且可以在2024年實現港澳台蘇四地青年線下交流的願望。

澳門中華青年進步協會副主席施逸表示，當前新媒體發展呈現出蓬勃活力，硬實力軟實力不斷增強。新媒體是文化傳播的重要管道，此次比賽可激發青年的創造力和活力，展現對城市生活的獨特見解和創意表達。

青年 新媒體

延伸閱讀

澳門去年旅客2800萬人次 達疫情前7成

兩岸四地「城市印象」青年短視頻創作賽 兩台青奪魁

被讚爆的古早味！「神級爆餡草仔粿」甜鹹口味都滿分 部落客吃到直呼：這輩子吃過最好吃

新媒體怎麼用？民進黨中常會熱議「抖音」

相關新聞

文旅激情碰撞 德陽燈會下月開燈

2024第十五屆德陽燈會，將於2月2日至3月9日在四川省德陽市舉行。本屆燈會以「龍騰盛世·璀璨德陽」為主題，將搭建起一個...

兩岸短視頻比賽 2青年獲一等獎

兩岸四地連續三年舉辦的「城市印象2023」青年短視頻創作比賽，20日頒獎。其中江蘇的台青黃媚君以作品「畫舫江南：台灣青年...

剪紙結合光影 北京姑娘玩出創意

剪紙藝術無需複雜的工具和材料，一把剪刀，一張彩紙，就能將花鳥人物、民俗生活展現於方寸之間。傳承千餘年的剪紙藝術，在「90...

武漢新冠疫情封城四周年 陸網友發文紀念

武漢在2020年1月23日因疫情宣布封城至23日剛好滿四周年，大陸官方並未有公開紀念活動，不過這段記憶在民間仍存。有大陸...

復旦聯手同濟 啟動共享通識教育課程

上海復旦大學與同濟大學日前宣布建立全面深入的戰略合作夥伴關係。兩校將在人才培養、學科建設、科學研究、成果轉化等方面開展實...

「寧在BMW裡哭」大陸拜金女星 閃婚半年後落如此下場

曾在大陸婚戀交友節目「非誠勿擾」上，因為一句「寧願坐在寶馬車裡哭，也不坐在自行車上笑」而走紅的拜金女星馬諾日前發文稱，自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。