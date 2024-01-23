快訊

第96屆奧斯卡金像獎入圍名單揭曉 「芭比」瑪格蘿比意外落空

大陸前記者上「賀瓏夜夜秀」訕笑罕病立委候選人...民進黨怒譴責 製作人道歉了

吵架片引發全球關注！英國鋼琴家還原槓上陸客過程 抨擊警方態度太荒唐

武漢新冠疫情封城四周年 陸網友發文紀念

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
武漢在2020年1月23日因疫情宣布封城至23日剛好滿四周年。圖／取自X＠李老師不是你老師
武漢在2020年1月23日因疫情宣布封城至23日剛好滿四周年。圖／取自X＠李老師不是你老師

武漢在2020年1月23日因疫情宣布封城至23日剛好滿四周年，大陸官方並未有公開紀念活動，不過這段記憶在民間仍存。有大陸網友在抖音平台上稱雖然疫情已過去四年，但有些傷痛永遠無法癒合。

知名博主「李老師不是你老師」23日在X平台上貼出四年前武漢晚報的頭版圖片並稱「2020年1月23日，武漢宣佈封城，所有城市公交地鐵輪渡長途客運暫停運營，機場火車站離漢通道暫時關閉。」提醒著23日為武漢封城滿四周年。

在該貼文底下留言，最多的便是「時間過得很快，已經四年了」；有網友留言認為，對於武漢前期封城決策採正向態度，但後期擴大化必須批判；有網友認為不敢評價。

抖音平台上，許多大陸網友分別自制短影音來回顧過去四年。網友「心夢難緣」短影片回顧武漢風城後空蕩的街景，並指出「武漢封城四周年紀念！！！為了不能忘卻的記憶」;

此外，多有網友對醫護、民眾致敬，認為在他們的努力下戰勝了病毒。署名「王紅兵」的網友在抖音短視頻中表示，在空蕩蕩的街道中，只有醫院水泄不通、親人不在身邊急躁感還有對死亡的無力感，而醫護人員承擔相當的重擔。

而BBC此前每逢武漢封城周年都會有報導，比如滿一周年的2021年1月23日，BBC報導民眾在封城與疫情遭逢的生活劇變，以及對於未來的恐懼，甚至有民眾連遺書都寫好了；2022的兩周年，「封城」、「核酸」對於任何一個中國人而言，不僅耳熟能詳，而且一度成為不少人的口頭禪，隨著封城在各地蔓延，大陸地方僵化施政，也激起民憤；在2023年的三周年，在面對疫情開放，許多民眾大面積染疫且因而喪生，在鮮花與祭品中度過悲喜交加的農曆年。

中國民運人士王丹近期策劃「武漢封城」紀錄片，該片於去年12月30日首映，期盼民眾關注中國言論和人權問題，希望武漢封城的悲劇不再發生。而12月30日也是被視為吹哨者醫師李文亮首次向外警告的日子，隨後武漢便遭到封城101天，至2020年4月8日正式解封為止，中共當局為了維穩，做出許多限制人民言論自由的動作。

封城 武漢

延伸閱讀

台灣有1000萬人看抖音就是滅亡之時！政府管理「沒態度」很危險

大陸突圍 搶購晶片設備…去年採購金額寫史上次高

游錫堃禮讓立院長招手民眾黨 王鴻薇：勿讓民進黨得逞

她1周內狂嗑「這物」左眼竟失明 醫生揭真正元兇…網驚：我午餐裡就有

相關新聞

「寧在BMW裡哭」大陸拜金女星 閃婚半年後落如此下場

曾在大陸婚戀交友節目「非誠勿擾」上，因為一句「寧願坐在寶馬車裡哭，也不坐在自行車上笑」而走紅的拜金女星馬諾日前發文稱，自...

武漢新冠疫情封城四周年 陸網友發文紀念

武漢在2020年1月23日因疫情宣布封城至23日剛好滿四周年，大陸官方並未有公開紀念活動，不過這段記憶在民間仍存。有大陸...

復旦聯手同濟 啟動共享通識教育課程

上海復旦大學與同濟大學日前宣布建立全面深入的戰略合作夥伴關係。兩校將在人才培養、學科建設、科學研究、成果轉化等方面開展實...

茅台、瑞幸聯名「醬香巧克力」不火了 1杯168元不見排隊

貴州茅台與瑞幸咖啡日前宣布雙方將再次合作，新品「龍年醬香巧克力」22日上市。瑞幸在新浪官方微博發布這項訊息後，瞬即吸引眾...

山西「村晚」直播…老鼠娶親等非遺技藝上陣 800萬人線上看

農曆臘月初十，山西省臨汾市堯都區劉村鎮泊莊村的大戲台前，人頭攢動，鑼鼓、舞龍、嗩吶…各種鄉村非遺技藝在戲台上輪番展示，現...

雲南昭通土石流活埋47人 石頭屋壓住村民、鏟車撬不動

雲南省昭通市鎮雄縣涼水村昨晨發生嚴重土石流事故，造成18戶、47人被埋，鎮雄縣縣長楊緒春23日凌晨召開記者會稱，現場搜救...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。