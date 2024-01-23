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新疆發生7.1強震！近5年來最大 餘震不斷「已有災情傳出」

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新疆烏什發生7.1級地震 餘震不斷已有災情傳出

聯合報／ 大陸中心／即時報導
傳出7.1級地震的新疆阿克蘇地區烏什縣（圖紅色圓框處）鄰近中亞國家吉爾吉斯。（圖／截自百度地圖）
傳出7.1級地震的新疆阿克蘇地區烏什縣（圖紅色圓框處）鄰近中亞國家吉爾吉斯。（圖／截自百度地圖）

23日2時09分，鄰近中亞國家吉爾吉斯的新疆阿克蘇地區烏什縣（北緯41.26度，東經78.63度）發生7.1級地震，震源深度22公里，隨後餘震不斷，目前已有零星災情傳出。

截至23日8時，共記錄到3.0級及以上餘震40次，其中3.0-3.9級地震29次，4.0-4.9級地震8次，5.0-5.9級地震3次，最大餘震達5.3級，距主震震央約17公里。

央視新聞6時45分的報導稱，震央位於烏什縣亞曼蘇柯爾克孜族鄉境內，震央5公里範圍內平均海拔約3,048公尺，屬高山區域，人口稀少。這起地震距離烏什縣城約50公里，距烏魯木齊市約790公里。

地震發生時新疆阿克蘇地區、克孜勒蘇柯爾克孜自治州、喀什地區均有強烈震感。根據中國地震台網資料，震央周邊200公里內近5年來發生3級以上地震共166次，最大地震就是這次地震。

央視新聞指出，新疆烏什7.1級地震發生後，阿克蘇地區消防救援支隊迅速調派烏什縣消防救援大隊地震救援先遣隊2車10人集結出動，前往震央區域進行探查。阿克蘇地區消防救援支隊1支輕型隊共13車、60人已趕赴震央。

大陸國務院抗震救災指揮部辦公室、應急管理部也立即啟動地震三級應急響應，派出工作組趕赴震區指導抗震救災工作。據新疆應急管理廳消息，已有第一批搭載地震、救援專家的包機前往當地。

截至23日6時，距離震央26公里的克孜勒蘇柯爾克孜自治州阿合奇縣庫蘭薩日克鄉傳出有3人受傷，已及時被送往醫院救治，烏什縣暫未接到人員傷亡報告。

新疆烏什7.1級地震發生後，當地消防救援人員隨即集結準備前往救援。（圖／取自央視新聞）
新疆烏什7.1級地震發生後，當地消防救援人員隨即集結準備前往救援。（圖／取自央視新聞）
新疆烏什7.1級地震已傳出零星災情。（圖／截自新華社微博影片）
新疆烏什7.1級地震已傳出零星災情。（圖／截自新華社微博影片）

地震 新疆

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