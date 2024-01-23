新疆沙漠鐵路環線 串起綠洲城市

在世界第二大流動沙漠—塔克拉瑪干沙漠的四周，坐落著一個個綠洲城市。全長2712公里的塔克拉瑪干沙漠鐵路環線，串聯起了這些城市。交通興，百業興。列車所及，人員流動更加便利，貨物運送更加快捷，區域經濟發展呈現勃勃生機。

中新社報導，不久前，在烏魯木齊結束休假的米帥，乘坐K9787次列車回到若羌縣。「春節臨近，出行的人變多了，若羌火車站增加了兩趟經停列車，讓我出行有了更多選擇。」若羌縣隸屬新疆巴音郭楞蒙古自治州，地處塔克拉瑪干沙漠東南緣，2022年6月，這裡開通了和若鐵路。

和若鐵路西起和田市，東至若羌縣，全長825公里。該鐵路開通，標誌著塔克拉瑪干沙漠鐵路環線完成最後一塊拼圖。其不僅結束了和田地區且末、民豐、于田、策勒、洛浦五個縣不通火車的歷史，還使新疆南部民眾不用繞行烏魯木齊或者吐魯番，通過若羌縣沿著格庫鐵路即可出疆。

5818次列車的乘務員米熱阿依·買沙吾爾的家鄉位於和田地區策勒縣。2022年，她得知和若鐵路即將通車的消息後，便向單位遞交申請去和若鐵路值乘。同年，和若鐵路首發旅客列車在歡快的歌舞聲中抵達策勒站。作為首批乘務組的一員，米熱阿依見證了家鄉通火車的歷史時刻。

資料顯示，截至2023年12月末，和若鐵路累計運送旅客逾70萬人次。和若鐵路打通的不僅僅是人員流動通道，更是貿易往來通道。1月10日，新疆鐵路首次開行庫爾勒至蕪湖東、徐州北至庫爾勒的兩條鄉村振興貨運班列線路，意在助力新疆南部地區產業體系發展與鄉村振興。

塔克拉瑪干沙漠鐵路環線也為日益走俏的新疆旅遊市場提供了便利。2023年，新疆鐵路部門打造環塔旅遊專列，全程近4000公里，途經庫車、喀什、和田、若羌、庫爾勒等城市及著名景區，遊客藉此享受乘火車慢遊新疆南部的美好之旅。

如今「疆內環起來、進出疆快起來、南北疆暢起來」的交通格局正在加速形成。鐵路交通為新疆經濟社會發展注入源源不斷的活力。