資深媒體人、「毒舌電影」老闆趙錚心肌梗塞驟逝 終年僅44歲
大陸近年流行電影解說影片，其中「毒舌電影」的解說相當受歡迎，成為電影解說自媒體的代表之一，單單是抖音就有6100多萬人追蹤。然而近日傳出「毒舌電影」幕後公司老闆（合夥人）趙錚逝世，終年僅44歲，作家妻子陳晨證實其死因是心肌梗塞。
綜合陸媒報導，趙錚因心肌梗塞突然發作送醫，經過7天搶救仍然無效，19日於北京的醫院離世。
根據資料，趙錚是資深媒體人，早期在《京華時報》、《法制晚報》擔任部門主任，隨後投身網路媒體，曾任《網易新聞》、《3G門戶》新聞總監，接著自主創業，2017年加入新媒體創業公司有好戲（毒舌電影）擔任合夥人，即公司老闆，資歷極深。
截至目前為止，「毒舌電影」在微博和抖音的粉絲數分別為1433萬和6131萬。「毒舌電影」團隊曾透露，他們做一條影片平均用時15-17個小時，這其中更多的是花在文案上的時間，力求找到電影和用戶之間的「嗨點」。
趙錚在一次演講中說：「我們用幾十個人、幾十個小時，換取到的是用戶們花十幾分鐘，就可以很清晰地判斷，把電影票的錢以及兩小時觀影時間花在哪裏。」
趙錚曾說過：「『毒舌』只針對爛片，我們為甚麼要吐嘈醜？是因為要告訴大家，甚麼是美。」趙錚又曾表示，「（我們）給大家傳遞很多好片子的審美觀點，幫助很多用戶，在好好看電影這個事情上，建立一套方法論和審美體系。」
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文章授權轉載自《香港01》
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