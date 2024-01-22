綠光閃閃大騙局！ 夫婦假離婚買房 妻收2屋後拒復合再爆女兒非他骨肉

賠了夫人又折房？湖北1對夫妻為方便幫女兒購買學區房子報學校而「假離婚」，過程中他將2間房子在離婚協議中轉名予「前妻」，未料順利報學校後，男子提出復婚時，前妻竟反口拒絕，更大爆女兒非他的骨肉，男子憤而告上法庭。結果法院審理時交由有關部門驗DNA，發現前妻所言屬實，判女兒撫養權歸前妻，但她要賠償撫養費及精神損失等逾14萬人民幣（約62萬台幣）。網友形容事件儼如大騙局，「可以想像這女的離婚時心情有多雀躍」。

陸媒報導，湖北武漢有男子將前妻告上洪山區法院。事緣夫兩妻2010年結婚，至2014年誕下女兒，2020年時兩人「假離婚」，以方便添購女兒心儀學區的房子以便申請學校，他在簽訂離婚協議時，將2套房子轉到妻子名下，但他們離婚後沒有分居，繼續共同照顧女兒。

待女兒順利解決上學問題，男子隨即提出復婚，前妻卻反口拒絕。前妻爆出更嚇人消息，聲稱女兒不是他的骨肉，人夫大受打擊，而且不信養了8年的女兒不是他親生，氣得將前妻告上法院，要求做親子鑑定等，如女方說法屬實要索償。

庭審畫面所見，男事主生氣指「（女方）才嫁了老公，非常親熱地跟一個男士手挽手」，聲稱有前妻出軌證據。相關部門進行DNA鑑定，確認女兒的確非男事主親生。女方否認指控拒絕賠償，聲稱前夫患有弱精症，他是為家族留後，才同意和她共同撫養孩子，但未能提出證據。

法院將女兒撫養權判給母親，但認同男事主付出了金錢和心力照顧非親生女兒，判女方要向前夫賠償12萬多人民幣（約53萬台幣）撫養費及2萬元（約8.8萬台幣）精神損失。

事件引起熱議，有網友認為事件是個大圈套，「主觀上是詐騙吧」、「假戲真做，男的真是大冤種」、「這種事情都做得出來，不怕被報復嗎？」、「可能這個假離婚，原本就是女方的圈套」、「老婆沒了，孩子不是自己的，房子也沒了，太慘了」。

許多網友質疑2套房子未有處理，但有留言指法律上不存在「假離婚」之說，故他們簽下離婚協儀時已經是正式離婚，「法院可不管你是不是假離婚，簽了離婚協議，拿了離婚證，婚姻就終止了」，但有網友認為事件就像詐騙。

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文章授權轉載自《香港01》