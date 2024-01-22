沉浸式表演 北京大放「藝」彩

繁星戲劇村環境式懸疑劇場《朱莉小姐》，自上演以來場場售罄；開心麻花環境式懸疑音樂劇《迷霧山莊》熱演，百老彙經典喜劇《爆笑晚宴》以本土化改編在META CLUB沉浸式劇場長期駐演，近日北京雖然天氣寒冷，但溫暖的劇場裡卻熱鬧非凡，尤其是如火如荼、層出不窮的各種沉浸式演出，帶給觀眾新體驗。

位於77文創園的77劇場，其重達3噸、可整體自動開啟的大門，能夠在兩分鐘的時間裡讓四面封閉的劇場變身為三面環繞的開放式空間，因此這裡也成為了各種全景沉浸式演出的陣地。77劇場與抓馬艾克斯聯手打造的全景沉浸互動戲劇《大真探趙趕鵝》，在最近四個月內連演了125場，座無虛席。未來，77劇場將逐步打造成為沉浸互動式演出基地。

鼓樓西劇場上演《邊城》期間，北京第十三中學的老師們紛紛慕名前來觀劇。一位元物理老師表示：「感動於小小空間內頗有深意的舞美設計，沉浸於時而活潑歡快時而宛轉悠揚的歌聲之中。這樣美好的演出會帶給我能量，作為老師，我也願意將這份能量傳遞給我的學生，願他們更能享受生活熱愛生活。」

驚悚懸疑、犯罪推理、爆笑喜劇、歌舞秀……，這些形式多樣的沉浸式演出從表演形式、觀演關係等方面，都打破了原有的鏡框式舞台表演模式，並在演出中營造強烈的互動感與參與感。因此，沉浸式演出也催生出顛覆傳統劇場模式的「戲劇+」消費體驗新場景。

例如集合了沉浸劇場、音樂戲劇酒吧、劇本遊戲等多種創新演藝產品的「花花世界」；整合了音樂演出、音樂周邊、音樂咖啡、藝術分享等都市時尚新消費的「愛樂匯」；集戲劇創作、劇場運營、駐場演出、版權交易、展覽交易、藝術衍生品設計開發、主題餐飲、文藝書店為一體的跨界文化體驗型藝術園區繁星戲劇村。除了演出本身，氣質餐飲、創意零售、青年派對、社群活動等各種豐富的潮流消費新體驗，將「沉浸感」不斷擴展，延伸到劇場外更廣闊的場域。