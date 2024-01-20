陸各省公布2023年人均可支配所得 京滬破人民幣8萬大關

大陸國家統計局近日公布2023年全國人均可支配所得為39,218元人民幣（約新台幣17萬3,065元），31個省份也陸續公佈自身數據，結果顯示，有8個省份的居民人均可支配收入高於全國平均水平，均來自東部沿海地區。另外，全國有21個省份居民人均可支配收入超過了3萬元人民幣，有7個省份超過了4萬元，其中上海和北京均已突破8萬元（約1.12萬美元／新台幣35萬元）大關。

第一財經報導，分省份來看，共有8個省份的居民人均可支配收入高於全國平均水平，按排名分別是上海、北京、浙江、江蘇、天津、廣東、福建和山東。從區域發展分佈來看，前八名的省份均來自東部沿海地區。

其中，上海和北京兩地居民人均可支配所得都超過了8萬元大關，上海以84,834元位居榜首，年增速6.56%；北京以81,752元緊隨其後，年增速5.6%。相對來說，其他省份與上海、北京均有較大差距。

報導指出，上海和北京作為城市經濟體，城鎮化率高，現代服務業、高新技術產業、新興產業十分發達，總部經濟突出，高薪崗位多，吸引了大量人才集聚，居民的平均收入也高。例如，排名收入最高的三個行業分別是資訊傳輸、軟體和資訊科技服務業，金融業，科學研究和技術服務業，而京滬正好是這些產業最集中的地區。

上海和北京之後，浙江以63,830元，位居第三。廈門大學經濟學系副教授丁長發分析，浙江民營經濟、縣域經濟十分發達，大部分縣域都有自己的產業集群，城鄉差距很小，整體的居民收入水準很高。同時，由於人均收入高，很多人就把收入用於投資，進而帶來相關動產和不動產的收益。

聚焦中西部地區看，內蒙古、重慶、湖南、湖北、安徽居民人均可支配收入在此區位居前五名，這些省份也是中西部工業化和城鎮化程度較高的地區。

大陸國家統計局先前1月17日公佈的數據顯示，2023年，全國居民人均可支配收入39,218元，較上年名義成長6.3%，扣除價格因素，實際成長6.1%。分城鄉看，城鎮居民人均可支配收入51821元，年增5.1%，扣除價格因素，實際增長4.8%；農村居民人均可支配收入21691元，增長7.7 %，扣除價格因素，實際成長7.6%。